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Обзор зарубежных СМИ: Наступает эра секс-роботов
Фото: NEW LINE CINEMA
НЛО над Средиземным морем
Британские вооруженные силы выпустили большое собрание секретных документов с отчетами о НЛО. Один из документов описывает встречу американского разведывательного самолета типа RC-135 и неизвестного объекта над Средиземным морем 19 октября 1982 года. Данные о происшествии поступили от британских военных с базы на Кипре, пишет Dagens Nyheter.
Тогда экипаж корабля стал просить помощи своих коллег после того, как предмет с десятками мигающих огней внезапно приблизился к самолету на высоте 10 тыс. метров. Объект был виден как невооруженным глазом, так и на радарах, и в какой-то момент начал кружить вокруг самолета-разведчика. В район послали два американских самолета F-14 и британский истребитель типа Phantom, но НЛО улетел раньше – в сторону Африки, если верить экипажу. Тогда это странное явление наблюдалось 90 минут, говорится в статье.
Скоро наступит эра секс-роботов
«Cекс-роботы» уже начали свое наступление, уже четыре компании занимаются производством этих автоматов для удовольствия. Как пишет La Repubblica, они будут стоить от 5 до 14 тыс. евро и в первую очередь составят компанию пожилым и одиноким людям, а также инвалидам.
С одной стороны, эта новая технологическая революция может дать преимущества, говорится в статье. Однако «сексуальные роботы» могу породить также новые сложные проблемы. Так, люди, использующие эти машины, станут более изолированным от общества. Кроме того, некоторые считают, что распространение «секс-роботов» может способствовать росту педофилии и сексуального насилия. В результате в мире могут появиться законы за насилие «секс-роботов».
Российско-турецким отношениям поможет ореховое варенье
Ореховое варенье, которое производят в турецком районе Адильджеваз (Битлис), пользуется спросом в Германии и России. Производство этого лакомства инициировал бывший глава администрации района Орал Каракая в 2002 году, пишет Karar.
На 70 плантациях и двух комбинатах в регионе производится 30 тыс. банок орехового варенья в год. Один килограмм варенья в настоящее время продается за 15-25 лир. Его поставляют не только в разные регионы Турции, но и в Россию и Германию. Издание отмечает, что от российских потребителей приходит все больше заявок на поставки.
Российские императоры любили отдыхать в Финляндии
Российские императоры часто ездили в Финляндию и с официальными визитами, и просто на отдых. Как пишет Iltalehti.fi, монархов удивляло простое поведение финнов – некоторые даже осмеливались давать им указания.
Обязательными пунктами путешествий Александра I были Валаамский монастырь, а также бал, на котором он приглашал девушек станцевать полонез. Александр II ходил в Финляндии на медведя, а Александр III чаще приезжал в Финляндию на отдых, чем с официальными визитами. Очевидцы рассказывали, как во время первой встречи Александра III с бабушкой-рыбачкой Фииной та потребовала от императора помочь ей – и император беспрекословно послушался. Издание пишет, что российским монархам нравилось в Финляндии: здесь им не нужна была охрана на ночь, они чувствовали себя в Финляндии в большей безопасности, чем в своем собственном дворце.
Жиреющая Россия
В России растет доля людей, страдающих от ожирения, хотя продукты в стране продолжают дорожать, пишет Al Araby Al Jadeed. На каждые 100 тыс. человек сегодня приходится почти 300 случаев ожирения. В числе причин распространения недуга – употребление фастфуда и малоподвижный образ жизни, а также отсутствие внимания к этой проблеме.
Уточняется, что статистические данные об ожирении в стране не включают людей, которые имеют избыточный вес. При этом их число составляет 25% от общей численности населения страны. Тем не менее нынешняя ситуация в России по-прежнему лучше, чем в некоторых западных странах. По словам специалистов, людям с избыточной массой тела нужно воздерживаться от потребления высококалорийной пищи и развивать мышцы тела, чтобы проблема не переросла в диагноз «ожирение». Всемирная организация здравоохранения определяет ожирение как избыточную массу тела (ИМТ), равную 30 килограммам и более.
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