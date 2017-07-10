Обзор зарубежных СМИ: Наступает эра секс-роботов

НЛО над Средиземным морем

Британские вооруженные силы выпустили большое собрание секретных документов с отчетами о НЛО. Один из документов описывает встречу американского разведывательного самолета типа RC-135 и неизвестного объекта над Средиземным морем 19 октября 1982 года. Данные о происшествии поступили от британских военных с базы на Кипре, пишет Dagens Nyheter

Тогда экипаж корабля стал просить помощи своих коллег после того, как предмет с десятками мигающих огней внезапно приблизился к самолету на высоте 10 тыс. метров. Объект был виден как невооруженным глазом, так и на радарах, и в какой-то момент начал кружить вокруг самолета-разведчика. В район послали два американских самолета F-14 и британский истребитель типа Phantom, но НЛО улетел раньше – в сторону Африки, если верить экипажу. Тогда это странное явление наблюдалось 90 минут, говорится в статье.

Скоро наступит эра секс-роботов

«Cекс-роботы» уже начали свое наступление, уже четыре компании занимаются производством этих автоматов для удовольствия. Как пишет La Repubblica , они будут стоить от 5 до 14 тыс. евро и в первую очередь составят компанию пожилым и одиноким людям, а также инвалидам.

С одной стороны, эта новая технологическая революция может дать преимущества, говорится в статье. Однако «сексуальные роботы» могу породить также новые сложные проблемы. Так, люди, использующие эти машины, станут более изолированным от общества. Кроме того, некоторые считают, что распространение «секс-роботов» может способствовать росту педофилии и сексуального насилия. В результате в мире могут появиться законы за насилие «секс-роботов».

Российско-турецким отношениям поможет ореховое варенье

Ореховое варенье, которое производят в турецком районе Адильджеваз (Битлис), пользуется спросом в Германии и России. Производство этого лакомства инициировал бывший глава администрации района Орал Каракая в 2002 году, пишет Karar

На 70 плантациях и двух комбинатах в регионе производится 30 тыс. банок орехового варенья в год. Один килограмм варенья в настоящее время продается за 15-25 лир. Его поставляют не только в разные регионы Турции, но и в Россию и Германию. Издание отмечает, что от российских потребителей приходит все больше заявок на поставки.

Российские императоры любили отдыхать в Финляндии

Российские императоры часто ездили в Финляндию и с официальными визитами, и просто на отдых. Как пишет Iltalehti.fi , монархов удивляло простое поведение финнов – некоторые даже осмеливались давать им указания.

Обязательными пунктами путешествий Александра I были Валаамский монастырь, а также бал, на котором он приглашал девушек станцевать полонез. Александр II ходил в Финляндии на медведя, а Александр III чаще приезжал в Финляндию на отдых, чем с официальными визитами. Очевидцы рассказывали, как во время первой встречи Александра III с бабушкой-рыбачкой Фииной та потребовала от императора помочь ей – и император беспрекословно послушался. Издание пишет, что российским монархам нравилось в Финляндии: здесь им не нужна была охрана на ночь, они чувствовали себя в Финляндии в большей безопасности, чем в своем собственном дворце.

Жиреющая Россия

В России растет доля людей, страдающих от ожирения, хотя продукты в стране продолжают дорожать, пишет Al Araby Al Jadeed . На каждые 100 тыс. человек сегодня приходится почти 300 случаев ожирения. В числе причин распространения недуга – употребление фастфуда и малоподвижный образ жизни, а также отсутствие внимания к этой проблеме.