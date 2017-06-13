Ушел из жизни Антон Носик

В воскресенье, 9 июля, в Москве на 52-м году жизни скончался известный журналист и блогер Антон Носик. Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, в разное время занимавших ведущие позиции на рынке. Он оказал огромное влияние на развитие российского интернета. В 2001 году Носик стал одним из первых русскоязычных пользователей популярной блог-платформы «Живой журнал» и был назначен сперва вице-президентом, а затем и президентом «Рамблера»