Ушел из жизни Антон Носик

В воскресенье, 9 июля, в Москве на 52-м году жизни скончался известный журналист и блогер Антон Носик. Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, в разное время занимавших ведущие позиции на рынке. Он оказал огромное влияние на развитие российского интернета. В 2001 году Носик стал одним из первых русскоязычных пользователей популярной блог-платформы «Живой журнал» и был назначен сперва вице-президентом, а затем и президентом «Рамблера»
09:55 фоторепортаж
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Интернет-менеджер Антон Носик во время интернет-конференции основателя Livejournal.com в офисе компании "Суп" (SUP), 2006 год
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Он также занимал пост медиадиректора компании SUP Media, владеющей сервисом блогом LiveJournal и был автором популярного блога, входил в десятку самых популярных блогеров Рунета
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Музыкант Олег Нестеров и интернет-эксперт и блогер Антон Носик (слева направо) во время вечеринки, посвященной дню рождения радиостанции "Серебряный Дождь" в Moscow Country Club в Нахабино, 2014
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Медиадиректор SUP Media Антон Носик на благотворительном вечере и аукционе в пользу фонда "Вера" в ресторане White Rabbit в рамках форума "Россия 2012"
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Антон Носик и Алексей Навальный
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Антон Носик и Илья Варламов
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