Ушел из жизни Антон Носик
В воскресенье, 9 июля, в Москве на 52-м году жизни скончался известный журналист и блогер Антон Носик. Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, в разное время занимавших ведущие позиции на рынке. Он оказал огромное влияние на развитие российского интернета. В 2001 году Носик стал одним из первых русскоязычных пользователей популярной блог-платформы «Живой журнал» и был назначен сперва вице-президентом, а затем и президентом «Рамблера»
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