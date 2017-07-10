В чём уникальность новейших ракетных кораблей ВМФ России «Каракурт»

Зеленодольский завод имени А.М. Горького ведёт строительство двух малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт». Об этом стало известно из недавно опубликованного годового отчёта предприятия. ВМФ рассчитывает получить 18 «Каракуртов» для выполнения боевых задач в ближней морской зоне. Корабли проекта 22800 должны превзойти предшественников в ударной мощи и мореходности. Новейшие МРК укрепят морские рубежи и усилят присутствие ВМФ в Средиземном море. О возможностях проекта «Каракурт» — в материале RT.



В опубликованном отчёте АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» за 2016 год говорится, что в прошлом году были заложены четыре корвета: два патрульных корабля проекта 22160 и два малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт».





3 августа 2016 года руководство предприятия сообщило о поступившем от Минобороны России заказе пяти МРК проекта 22800. Как отмечается в блоге Центра анализа, стратегий и технологий ( ЦАСТ ), после этой новости официальной информации о ходе исполнения госзаказа не появлялось.

Из отчёта следует, что расположенное в Татарстане предприятие уже строит как минимум два корвета проекта 22800 из пяти. Вероятно, речь идёт о кораблях «Муссон» и «Пассат». Учитывая, что контракт с Минобороны был подписан почти год назад, ещё три «Каракурта» («Бриз», «Торнадо», «Смерч») должны быть заложены в течение текущего года.





Пять МРК проекта 22800 будут построены на Зеленодольском заводе впервые. Реализация проекта началась на петербургском судостроительном заводе «Пелла» и феодосийском ССЗ «Море». Ленинградские и крымские корабелы строят 6 «Каракуртов». Контракт на один МРК был заключён с керченским ССЗ «Залив».

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» специализируется на производстве военных и гражданских судов. Продукция предприятия предназначена для использования в Чёрном, Каспийском, Балтийском и Белых морях, а также на крупных реках.





Строящийся для ВМФ России головной патрульный корабль проекта 22160 « Василий Быков » (заводской номер 161)

Завод был основан в 1895 году как небольшая судоремонтная мастерская. С 1934 года зеленодольские корабелы стали выпускать боевые корабли небольшого водоизмещения.



По состоянию на 2016 год в рамках Гособоронзаказа зеленодольское предприятие осуществляло строительство 12 боевых кораблей (трёх МРК, двух пограничных сторожевых кораблей, трёх патрульных кораблей, двух кабельных судов и двух противодиверсионных катеров).



Из рода чёрных вдов



На проект 22800 Минобороны России возлагает большие надежды.



Новейшие корабли должны стать грозным оружием, которое будет нести боевую вахту, прежде всего, на Чёрном и Средиземном морях. Неслучайно проект получил название «Каракут» — вид пауков из рода чёрных вдов, чей укус может оказаться смертельным для животных и людей.



У МРК достаточно скромные габариты. Водоизмещение составляет 800 тонн, длина — 60 м, ширина — 10 м, осадка — 4 м. Корабль будет способен идти на 30 узлах (около 55 км/ч) и отдаляться от баз на 2,5-3 тысячи морских миль (4,6-5,6 тыс. км). Автономность плавания оценивается в 15 суток.



Главное отличие «Каракурта» от других кораблей подобного класса заключается в повышенной мореходности — способности безопасно совершать плавание при любом состоянии моря и в любых погодных условиях.



«Каракурт» должен превратиться в полноценную боевую единицу на морских просторах. Его предшественники, благодаря комплексу «Калибр-НК», также обладают сокрушительной ударной мощью, но чувствуют себя комфортно только вблизи морских баз.



Предполагается, что «Каракурт» заменит в Средиземном море ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны проекта 21631 «Буян-М», которые также строит Зеленодольский завод. На данный момент предприятие уже сдало ВМФ 5 кораблей, ещё столько же находится в процессе постройки, по двум — подписан контракт.



Боевое применение «Буянов» в сирийской операции эксперты оценили как успешное. 7 октября 2015 года МРК Каспийской флотилии «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» провели пуск крылатых ракет «Калибр» по объектам «Исламского государства»*. Цели располагались на расстоянии 1,5 тыс. км и были поражены.



Однако два похода «Буянов» в Средиземное море, которые состоялись в 2016 году, продемонстрировали недостаточные мореходные качества проекта 21631. В связи с этим в октябре 2016 года МРК «Серпухов» и «Зелёный Дол» были переведены из состава Черноморского флота в Балтийский.



Под «Панцирем» и с «Калибром»





Широкая публика впервые узнала о проекте 22800 летом 2015 года. Макет корабля был представлен на международном форуме «Армия-2015» в подмосковной Кубинке. Разработчиком «Каракута» является АО « Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Первые два корабля, получившие названия «Ураган» и «Тайфун», были заложены в декабре 2015 года на петербургском судостроительном заводе «Пелла». В июле и декабре 2016 года ССЗ заложил ещё два МРК «Шквал» и «Буря». С мая 2016 года и марта 2017 года ССЗ «Море» строит «Шторм» и «Охотск».



Согласно текущим планам, первый корабль проекта 22800 («Ураган») будет передан ВМФ в декабре 2017 года, остальные строящиеся корабли пополнят российский флот в 2018—2020 годах. Ориентировочно, до 2022 года в строй должны вступить 18 МРК. Сегодня в стадии постройки находятся как минимум восемь «Каракуртов», по четырём — заключён контракт.



Как и «Буяны», «Каракурты» будут вооружены ракетным комплексом «Калибр», который способен поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км. Противокорабельную оборону обеспечивает комплекс П-800 «Оникс», оснащённый сверхзвуковыми ракетами.



Главным новшеством вооружения «Каракурта» станет противовоздушный комплекс «Панцирь-М», который был продемонстрирован на Международном военно-морском салоне в Петербурге. Разработчиком этого средство ПВО ближней зоны является тульское КБ приборостроения.



Проходящий сейчас государственные испытания «Панцирь-М» предназначен для поражения воздушных целей на расстоянии от нескольких десятков метров до 20 километров. В боевом модуле собраны скоростные ракеты с радиокомандным наведением и два шестиствольных автомата калибра 30 мм.



Кроме того, геометрические формы и использование в конструкции радиопоглощающих материалов должны сделать «Каракурт» практически незаметным для радаров противника. При этом корабль будет оснащён современным радиолокационным и навигационным оборудованием.



Универсальное оружие





Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в комментарии RT заявил, что «Каракурт» и проекты других МРК класса «река—море» направлены на реализацию нескольких важнейших для обороноспособности России задач.



«Развитие сравнительной небольших, но мощных ударных платформ позволяет России достаточно эффективно противодействовать НАТО . При этом речь идёт не только о западном флоте. Малые ракетные корабли ВМФ способны поражать почти все морские и сухопутные объекты в Европе», — отметил Корнев.

Эксперт напомнил о том, что Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) предусматривает запрет на производство и использование баллистических и крылатых ракет наземного базирования. На морские вооружения ограничения не распространяются. Таким образом, вооружённые «Калибрами» МРК позволяют сдерживать превосходящие западные ВМС.



«Преимущество малых корветов заключается в большей мобильности. Они могут перемещаться и наносить удары, как с рек, так и из акваторий морей. К тому же, МРК могут строить не очень крупные ССЗ, и это не требует значительных бюджетных расходов», — сказал Корнев.



«У ВМС США со времён холодной войны осталась масса «Томагавков». При этом на вооружении кораблей ВМФ советской постройки преобладают противокорабельные ракеты. Комплекс «Калибр», установленный на МРК, является универсальным. Именно такое оружие сейчас необходимо российскому флоту», — резюмировал эксперт.

