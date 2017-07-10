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На Украине заявили о задержании российского полковника
Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил на своей странице в Facebook, что на украинской границе задержали российского военного.
По словам Слободяна, это произошло в начале июня. Российский полковник якобы направлялся в Приднестровскую Молдавскую республику.
Представитель Госпогранслужбы утверждает, что около полуночи на выезд из страны прибыл 54-летний гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, который предъявил для контроля общегражданский паспорт гражданина Украины.
«Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму с ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта)», - рассказал Слободян.
Во время досмотра у мужчины якобы нашли «потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ, орден «Красная звезда», смартфон, флэш-носители информации».
По мнению украинских властей, задержанный является российским полковником, которого Москва якобы планировала сделать замминистра госбезопасности ПМР.
Слободян отметил, что задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины.
Ранее Госпогранслужба Украины заявила о задержании двух российских пограничников, которые якобы сбились с маршрута во время учений. Кроме того, украинские власти утверждали, что задержали в ЛНР российского военного. В Минобороны РФ эту информацию опровергли.
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