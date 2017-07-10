На Украине заявили о задержании российского полковника

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил на своей странице в Facebook , что на украинской границе задержали российского военного.

По словам Слободяна, это произошло в начале июня. Российский полковник якобы направлялся в Приднестровскую Молдавскую республику.

Представитель Госпогранслужбы утверждает, что около полуночи на выезд из страны прибыл 54-летний гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич , который предъявил для контроля общегражданский паспорт гражданина Украины.

«Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму с ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта)», - рассказал Слободян.

Во время досмотра у мужчины якобы нашли «потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ, орден «Красная звезда», смартфон, флэш-носители информации».

По мнению украинских властей, задержанный является российским полковником, которого Москва якобы планировала сделать замминистра госбезопасности ПМР.