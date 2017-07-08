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Шубская подарила Овечкину песню на праздновании их свадьбы
Модель Анастасия Шубская подарила песню в своем исполнении хоккеисту "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александру Овечкину на церемонии празднования их свадьбы, сообщает "Р-Спорт".
Знаменитый хоккеист и модель, дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская расписались в ЗАГСе в прошлом году, а в субботу, 8 июля, пара устроила празднование свадебной церемонии для друзей и родственников.
"Сюрприз для жениха! Это так трогательно, когда невеста Настя Шубская пела для Саши! Это было очень нежно, искренне и волшебно! Молодец, умница", - написала в своем инстаграме продюсер Яна Рудковская.
Мероприятие прошло в подмосковном концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Сюрприз для жениха ! 🔥Это так трогательно когда невеста -Настя @nastyashubskaya - пела для Саши ! Это было очень нежно , искренне и волшебно ! Молодец , умница ❤
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
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