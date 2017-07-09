Трамп рассказал о сильном давлении на Путина во время переговоров в Гамбурге



Президент США Дональд Трамп рассказал, что на саммите G20 в Гамбурге «дважды надавил» на своего российского коллегу Владимира Путина во время обсуждения якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы. Об этом глава государства написал в своем Twitter в воскресенье, 9 июля.

«Я дважды сильно надавил на президента Путина насчет российского вмешательства в наши выборы. Он категорически отрицал это», — заявил Трамп.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что обсуждение вопроса возможного вмешательства России в выборы в США заняло у Трампа и Путина около 40 минут. Издание утверждает, что президент России «громко требовал доказательств» вмешательства Москвы. В конце концов Трамп заявил российскому коллеге, что пора переходить к другим вопросам.

Сам Путин 8 июля на пресс-конференции заявлял, что Трамп уделил много внимания вопросу о предполагаемом вмешательстве России в выборный процесс в США. И, по мнению российского президента, глава Белого дома «принял его доводы о невмешательстве Москвы».

Первая встреча Путина и Трампа прошла в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» 7 июля и продолжалась более двух часов. Стороны обсудили двусторонние отношения и ключевые международные проблемы.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы американского президента с помощью хакеров. Москва подобные обвинения отвергает.