Главные события у вас в почте
Москву накроет гроза
В сообщении со ссылкой на Росгидромет говорится, что столицу в ближайшие часы ждут неблагоприятные природные явления.
«В ближайший час с сохранением на вечер 9 июля и ночь 10 июля в г. Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 м/с», — сказано в экстренном предупреждении.
Спасатели призывают граждан переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобили лучше оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Подробный прогноз погоды смотрите на Рамблер/Погода
Оставить комментарий
Последние новости
-
Газета.Ru
-
Газета.Ru
-
RT на русском