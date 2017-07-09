Москву накроет гроза

Экстренное предупреждение о сильном ветре, грозе и ливне выпустило московское управление МЧС

В сообщении со ссылкой на Росгидромет говорится, что столицу в ближайшие часы ждут неблагоприятные природные явления.

«В ближайший час с сохранением на вечер 9 июля и ночь 10 июля в г. Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 м/с», — сказано в экстренном предупреждении.

Спасатели призывают граждан переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобили лучше оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.