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Москву накроет гроза

Москву накроет гроза
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Экстренное предупреждение о сильном ветре, грозе и ливне выпустило московское управление МЧС.
В сообщении со ссылкой на Росгидромет говорится, что столицу в ближайшие часы ждут неблагоприятные природные явления.
«В ближайший час с сохранением на вечер 9 июля и ночь 10 июля в г. Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 м/с», — сказано в экстренном предупреждении.
Спасатели призывают граждан переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобили лучше оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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