Россию призвали отказаться от Крыма

Участники Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по итогам 26-ой ежегодной сессии в Минске приняли декларацию, содержащую резолюцию с призывом к России отказаться от Крыма. Об этом сообщают РИА «Новости».

Отмечается, что авторы резолюции под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины» — украинская делегация — призывают Россию отменить решение о воссоединении с Крымом, а также «вывести оккупационные войска» с полуострова.

91 член ПА ОБСЕ отдал свой голос за декларацию. 15 участников ПА, в том числе члены российской делегации, выступили против, трое воздержались.

Перед голосованием глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предлагал снять резолюцию и рассмотреть ее отдельно.

«Россия в связи с наличием в минской декларации документа, предложенного Украиной, возражает против принятия минской декларации в целом», — отмечал Толстой.

Кроме того, делегация Российской Федерации отказалась голосовать по резолюции о правах человека в РФ и Белоруссии. «Мы не будем голосовать за формулировки резолюции «О восстановлении суверенитета территориальной целостности Украины» и резолюции о «Положении в Восточной Европе», — заявил Толстой.

«Мы категорически не согласны со становящимися уже неприличными формулировками про аннексию Крыма, а также тоном некоторых пунктов и параграфов, которые являются для нас категорически неприемлемыми»,

При этом Толстой добавил, что в остальном представители делегации от РФ «очень благодарны коллегам за совместную работу». Он сообщил, что Российская Федерация поддерживает все остальные пункты резолюции и готова к совместной работе по ним.

В итоговый вариант декларации, принятый 9 июля по завершении летней сессии в Минске, Ассамблея не включила в резолюцию «Положение в Восточной Европе», критикующую ситуацию в области прав человека и свобод в России и Белоруссии.

Напомним также, что, выступая на пленарном заседании ежегодной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в рамках общей дискуссии, руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Крым навсегда останется частью России, потому что такое решение принял его народ по итогам референдума после государственного переворота на Украине в 2014 году.

«На этой ассамблее мы часто слышали призывы вернуть Крым. Их, конечно, можно продолжать еще долго, лет 20-30, пока не надоест, но Крым есть и будет всегда частью РФ. По-другому не будет, потому что так решил народ Крыма после госпереворота 2014 года на Украине и он ясно высказал свою волю», — подчеркнул Толстой, комментируя резолюцию украинской делегации, передает «Интерфакс»

«Нас не перестают удивлять двойные стандарты наших коллег, по мнению которых албанцы в Косово имеют право на самоопределение, а народы Крыма и Донбасса такого права лишены. С какой стати?» — недоумевает глава российской делегации.

Толстой также обратился к «украинским и грузинским коллегам, которые выступили с прямыми нападками» в адрес России, напомнив им, что все проблемы с их территориальной целостностью возникли по причине нарушения конституции самими правительствами данных государств, которые впоследствии применили военную силу против собственного народа. «Такие вещи не забываются», — предупредил Толстой оппонентов российской делегации в ПА ОБСЕ.

«Поэтому для восстановления положения, я думаю, должна пройти не одна сотня лет в Грузии и на Украине», — сказал вице-спикер Госдумы РФ.

В связи с этим, пояснял Толстой, российская сторона не намерена поддерживать принятие резолюций «о так называемом» восстановлении суверенитета Украины и о положении в Восточной Европе.

«Как ни странно, эти документы связаны между собой конфронтационной риторикой и попыткой в ультимативной форме давать уроки другим странам», — обратил внимание Толстой, указав на «несоответствие такого стиля принципам ОБСЕ».

«Это резолюция о так называемом восстановлении суверенитета Украины и резолюция о положении в Восточной Европе», — уточнил он.

26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходила в Минске в период с 5 по 9 июля. В ней приняли участие около 700 делегатов из 57 государств.