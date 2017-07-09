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Рогозин высмеял Климкина, вручившего генсеку ООН вышиванку

«Он еще и шьет на дому»: Рогозин высмеял Климкина
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Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал запись главы МИД Украины Павла Климкина в Twitter о том, что он подарил генсеку ООН Антонио Гутеррешу вышиванку.
"Вышиванка — не просто одежда. Это частичка Украины. И она действительно подойдет Генеральному секретарю ООН. Добро пожаловать в Украину!" — говорится в записи украинского министра.
"Он еще и шьет на дому", — ответил Рогозин в микроблоге.
Гутерреш прибыл в Киев 9 июля. В рамках визита генсек ООН помимо Климкина встретился с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом. Он также проведет переговоры с президентом страны Петром Порошенко.
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