Рогозин высмеял Климкина, вручившего генсеку ООН вышиванку

"Вышиванка — не просто одежда. Это частичка Украины. И она действительно подойдет Генеральному секретарю ООН. Добро пожаловать в Украину!" — говорится в записи украинского министра.



"Он еще и шьет на дому", — ответил Рогозин в микроблоге.

