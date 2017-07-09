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Трамп назвал условие отмены антироссийских санкций

Трамп назвал условие для отмены антироссийских санкций
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Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции не будут отменены до разрешения проблем на Украине и в Сирии. Об этом он написал в Twitter.
«Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока не решены проблемы Украины и Сирии», — написал Трамп.
Ранее американский лидер отметил, что во время беседы с президентом РФ были достигнуты договоренности о режиме прекращения огня в Сирии. Также обсуждались проблемы кибербезопасности и борьбы с хакерами, в том числе во время выборов.
«Теперь настало время двигаться вперёд и конструктивно работать с Россией!» — заявил Трамп.
Путин и Трамп провели встречу в узком составе на саммите G20 в Гамбурге. Около 2,5 часов они обсуждали российско-американские отношения и проблемы в горячих точках мира. Трамп впоследствии назвал общение с Путиным «потрясающим».
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