Трамп назвал условие отмены антироссийских санкций



Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции не будут отменены до разрешения проблем на Украине и в Сирии. Об этом он написал в Twitter.

«Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока не решены проблемы Украины и Сирии», — написал Трамп.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Ранее американский лидер отметил, что во время беседы с президентом РФ были достигнуты договоренности о режиме прекращения огня в Сирии. Также обсуждались проблемы кибербезопасности и борьбы с хакерами, в том числе во время выборов.



«Теперь настало время двигаться вперёд и конструктивно работать с Россией!» — заявил Трамп.



Путин и Трамп провели встречу в узком составе на саммите G20 в Гамбурге. Около 2,5 часов они обсуждали российско-американские отношения и проблемы в горячих точках мира. Трамп впоследствии назвал общение с Путиным «потрясающим».