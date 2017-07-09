Королева выступила против выбора Гарри

Издание пишет, что источник, приближенный к королевскому дому, узнал, что королева не хочет, чтобы Гарри брал в жены Меган и запретила ему брак с ней. Причины запрета пока остаются неясными.

Гарри, в свою очередь, якобы заявил, что готов отказаться от королевских обязанностей и титула, если королева не изменит свое решение.

«Это ужасно. Гарри теперь придется делать выбор между его страной и женщиной, которую он любит», - утверждает неназванный источник.

По его словам, Гарри не представляет себе жизни без Меган и готов сделать выбор, если потребуется.

«Она дала ему новую жизнь, он столько лет ждал этого счастья, и он не откажется от него без боя», - заявил инсайдер.