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Королева выступила против выбора Гарри
Королева Великобритании выступила против брака своего внука, принца Гарри с актрисой Меган Маркл. Об этом сообщает таблоид The Hollywood Gossip.
Издание пишет, что источник, приближенный к королевскому дому, узнал, что королева не хочет, чтобы Гарри брал в жены Меган и запретила ему брак с ней. Причины запрета пока остаются неясными.
Гарри, в свою очередь, якобы заявил, что готов отказаться от королевских обязанностей и титула, если королева не изменит свое решение.
«Это ужасно. Гарри теперь придется делать выбор между его страной и женщиной, которую он любит», - утверждает неназванный источник.
По его словам, Гарри не представляет себе жизни без Меган и готов сделать выбор, если потребуется.
«Она дала ему новую жизнь, он столько лет ждал этого счастья, и он не откажется от него без боя», - заявил инсайдер.
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