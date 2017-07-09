Елизавета II запретила принцу Гарри брак с разведенной Меган Маркл

Пока во всем мире обсуждают возможное скорое бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл, в самом Букингемском дворце кипят нешуточные страсти. Как сообщают инсайдеры, королева Великобритании выступила резко против брака внука с актрисой!

Причина неодобрения королевы кроется в том, что Меган – не только не особа королевских кровей, но даже и не гражданка Великобритании. Более того, актриса уже состояла официально в браке. Елизавета II не может дать согласие на брак внука с девушкой с такой биографией.

Впрочем, источник, приближенный к королевскому дому, узнал об ультиматуме, который королева поставила любимому внуку. Гарри все же может взять в жены Меган, но тогда ему придется распрощаться со всеми своими привилегиями и в дальнейшем он никогда не сможет стать королем.

Почему-то многим поклонникам принца Гарри кажется, что подобная перспектива не слишком опечалит его и он действительно в скором времени сыграет свадьбу со своей избранницей. А что по этому поводу думаете вы?