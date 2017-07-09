Трамп заявил, что пришло время конструктивного сотрудничества с Россией



Президент США Дональд Трамп заявил, что дважды во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным «давил» на него по теме «вмешательства» России в американские выборы.

«Я дважды давил (во время разговора) на президента Путина по поводу вмешательства России в наши выборы. Он категорически отрицал это. Я уже выразил своё мнение (по этому поводу)», — написал Трамп в Twitter.



По его словам, они договорились о режиме прекращения огня в сирийских провинциях.



«Теперь настало время двигаться вперёд в конструктивной работе с Россией!» — подчеркнул американский лидер.



Ранее сообщалось, что Путин и Трамп на встрече в Гамбурге 40 минут обсуждали «вмешательство» России в выборы.