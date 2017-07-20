Сирийские войска отбили у ИГ* более 40 нефтяных вышек в июле

В ходе наступления сирийских войск на "столицу" ИГ* Ракку под контроль властей Сирии были возвращены более 40 нефтяных вышек в одноименной провинции.





"С начала июля более 40 стационарных нефтяных насосных станций вновь стали подконтрольны правительству Сирии — все они в настоящее время разрушены отступающими боевиками ИГ*", — рассказал журналистам инженер-нефтяник Али Ибрагим , ответственный за восстановление добычи нефти в провинции Ракка.

Он уточнил, что при отступлении боевики подорвали основную часть вышек, оставшиеся были сломаны.



Ибрагим отметил, что в ходе наступления сирийских правительственных войск с начала июля боевики вытеснены из основных нефтедобывающих районов провинции. Под контроль Дамаска вернулись нефтяные районы Дабсан, Дайлаа, аль-Рамилан, Тбисан, Ас-Саура и Вахаб.



"После разминирования подходов, насосы вышек будут демонтированы и направлены в город Хама для восстановления — уже к концу июля большинство нефтяных "точек" возобновят работу", — уверен инженер.



По его словам, боевики ИГ* использовали богатства пустыни близ Ракки по своему усмотрению. В частности, только в районе месторождения Ас-Саура уничтожены более 50 самодельных нефтяных "качалок".





Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости , что правительственные войска Сирии вернули контроль над 15 нефтяными колодцами, газовым полем близь Дебсан и насосными станциями на юге провинции Ракка.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

