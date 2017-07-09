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В Киеве началась встреча Порошенко и Тиллерсона
Фото: Twitter
Встреча президента Украины Петра Порошенко и госсекретаря США Рекса Тиллерсона началась в Киеве, передаёт УНН.
Отмечается, что украинский лидер встретил главу Госдепа на крыльце своей администрации.
«Рад приветствовать государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с первым официальным визитом на Украину», — написал Порошенко в своём Facebook.
Ранее сообщалось, что Рекс Тиллерсон прибыл в Киев.
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