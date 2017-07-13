Reuters узнал о дополнительных поставках газовых турбин в Крым



В Крым из России доставлены еще две газовые турбины. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters



Указывается, что такую информацию агентству предоставили лица, видевшие оборудование в порту Феодосии. Подтверждения того, что эти турбины произведены компанией Siemens , у Reuters нет, но отмечается, что их размеры и форма соответствуют общедоступным фотографиям газотурбинных систем концерна.



6 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Санкции Евросоюза , введенные после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, запрещают поставку на полуостров энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима.

В Siemens утверждают, что две из четырех турбин, импортированных в Россию, были перевезены в Крым без согласия компании. Агентство Reuters отмечало, что покупатель турбин — «Технопромэкспорт» — дал письменные гарантии, что машины не окажутся на полуострове. 11 июля Siemens подала иск против представителей «Технопромэкспорта».

