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Следователи ищут следы криминала в смерти Антона Носика
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Следственный комитет назначил проверку по факту смерти блогера Антона Носика.
Ранее Sobesednik.ru писал о том, что известный журналист, медиаменеджер и блогер Антон Носик умер в ночь на 9 июля. По последним сообщениям, у него произошла внезапная остановка сердца.
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Елену Фокину, следователи организовали проверку по факту смерти Носика.
Тем временем «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает о том, что пока сотрудники Следственного комитета не нашли «ничего указывающего на насильственный характер смерти» блогера.
Чтобы установить обстоятельства и причины смерти Носика, будет проведена судмедэкспертиза и другие проверочные мероприятия.
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