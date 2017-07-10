Следователи ищут следы криминала в смерти Антона Носика

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что известный журналист, медиаменеджер и блогер Антон Носик умер в ночь на 9 июля. По последним сообщениям, у него произошла внезапная остановка сердца.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Елену Фокину , следователи организовали проверку по факту смерти Носика.

Тем временем «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает о том, что пока сотрудники Следственного комитета не нашли «ничего указывающего на насильственный характер смерти» блогера.

Чтобы установить обстоятельства и причины смерти Носика, будет проведена судмедэкспертиза и другие проверочные мероприятия.