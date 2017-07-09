Видео с Трампом и фуражкой насмешило интернет

В Сети набирает популярность видео с президентом США Дональдом Трампом , который помогает поймать фуражку военному. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер Соединенных Штатов подходил к борту вертолета Корпуса американской морской пехоты США, когда увидел, что у одного из солдат ветер сорвал с головы фуражку. Солдат между тем не двигался по регламенту. Президент поднял фуражку и вернул ее военному. Однако головной убор снова улетел, и Трампу пришлось повторно поднять его.

В итоге президент США похлопал военного по плечу и поднялся на борт вертолета. Большинство американцев одобрили попытку президента помочь солдату.