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Кустурица: с приходом Путина сербов стали уважать
С приходом к власти в России Владимира Путина сербы стали чувствовать к себе уважение, считает сербский режиссер Эмир Кустурица. Об этом он заявил в интервью французскому воскресному изданию Le Journal du dimanche.
"Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение, — сказал Кустурица. — Сегодня западники представляют его дьяволом. Вранье! Это честный человек".
Не столь лестного мнения Кустурица о президенте США Дональде Трампе. Тот, по мнению режиссера, "некомпетентен, собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга". "Не более невинна", по словам Кустурицы, и Франция, "продавшая Катару и Саудовской Аравии оружия на 13 миллиардов евро".
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