Кустурица: с приходом Путина сербов стали уважать

С приходом к власти в России Владимира Путина сербы стали чувствовать к себе уважение, считает сербский режиссер Эмир Кустурица . Об этом он заявил в интервью французскому воскресному изданию Le Journal du dimanche.

"Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение, — сказал Кустурица. — Сегодня западники представляют его дьяволом. Вранье! Это честный человек".