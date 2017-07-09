Американец российского происхождения попал в тюрьму за хакерство

Обладающий гражданством РФ и США житель штата Калифорния приговорен к 110 месяцам тюрьмы за совершение преступлений с использованием компьютерных технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Александр Твердохлебов был задержан в феврале в Лос-Анджелесе. В марте 29-летний мужчина признал себя в суде виновным в краже десятков тысяч номеров кредитных карт и других преступлениях. Прокуратура утверждала, что Твердохлебов "получил электронным путем из России и Китая около одного миллиона долларов". По версии следствия, мужчина взломал не менее 40 тысяч банковских счетов в США и незаконно контролировал порядка 500 тысяч частных компьютеров при помощи вирусов. Во время обыска в четырех банковских ячейках Твердохлебова было найдено более 270 тысяч долларов наличными.

Судья, рассматривавший дело Твердохлебова, назвал выходца из России "талантливым молодым человеком". "Вы никогда не думали, что вас поймают", - сказал он при вынесении приговора в суде штата Вирджиния.

Твердохлебов родился и вырос в России. В 2009 году он женился на американке и вскоре получил гражданство США. Впоследствии мужчина развелся, но сохранил американское гражданство.