Лукашенко призвал состоятельных белорусов возрождать свои родные места

сайте белорусского лидера. Президент Белоруссии Александр Лукашенко , выступая на республиканском празднике «Купалье», призвал состоятельных белорусов возрождать свою малую родину и родные места. Об этом сообщается на официальномбелорусского лидера.

«Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый», — сказал он.

При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что «если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей».

«Поэтому мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте для нее сделаем максимум, давайте, став состоятельными людьми (те, кто способны), сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать», — отметил белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко заметил, что, возможно, некоторым порой хочется куда-то уехать, где-то побывать.

«Но я объехал весь мир за годы своего президентства, был в прекрасных местах. И я вам искренне, от души говорю: красивее вот этих мест, где твои корни и истоки, нет нигде. Я этого не встречал», — заключил он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что государство не может пойти против народа в вопросе отмены казни.