Президент России поздравил Овечкина и Шубскую со свадьбой

«Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», — зачитал поздравление главы государства певец Николай Басков

Свадебное мероприятие Овечкина и Шубской прошло в субботу, 8 июля, в подмосковной Барвихе. Хоккеист и модель официально зарегистрировали брак 20 августа 2016 года. До этого они встречались около двух лет.