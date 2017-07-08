Эксперты раскрыли тайну «опьянения» сбитого в Балашихе мальчика

Независимые эксперты смогли выяснить причину попадания алкоголя в кровь мальчика, сбитого в подмосковной Балашихе, передает «МК».

Как сообщил адвокат Андрей Мишонов, попадание алкоголя в кровь ребенка могло произойти при бальзамировании тела. Оказалось, что в определенных моргах экономят на качественном растворе, и потому используют смесь, приготовленную на месте, то есть используют этанол и формальдегид.

«Или эксперт начал процедуру бальзамирования, забыв, что он не взял кровь. И решил в процессе произвести забор. Или же кровь могла соприкоснуться с бальзамирующей жидкостью уже в пробирке», - рассказал юрист.

Напомним, что отца сбитого ребенка признали потерпевшим, а автоледи, совершившую смертельный наезд на ребенка, задержали.

Двадцать третьего апреля в Балашихе женщина за рулем автомобиля сбила шестилетнего мальчика, который скончался на месте ЧП.

Экспертиза установила, что в крови ребенка содержалось большое количество спирта, что вызвало большой резонанс.