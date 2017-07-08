WP: в интернете гадают — что такого сказал Путин, что Меркель закатила глаза?

Интернет-пользователи обратили внимание на странный диалог между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель на саммите «Большой двадцатки», пишет The Washington Post. Как отмечает издание, Владимир Путин явно поднял какую-то тему, которая пришлась не по нраву немецкому канцлеру, и та закатила глаза.



Пока весь мир наблюдал за первой личной встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным на саммите G20, в интернете обратили внимание на диалог между российским президентом и канцлером Ангелой Меркель, пишет The Washington Post.

Камерам удалось запечатлеть откровенный разговор Меркель с Путиным, а также мимолётный, но весьма забавный момент. Путин, засунув одну руку в карман, а другой активно жестикулируя, похоже, говорит о чём-то, что Меркель, судя по её реакции, кажется не слишком увлекательным. Скорее всего, разговор шёл на немецком, так как Путин отлично его знает.



Интернет-пользователи тут же начали гадать, какая тема разговора могла заставить Меркель закатить глаза, отмечает издание.

i bet putin is mansplaining to merkel something about her own country.

"well actually the thing about germany is --"— Oliver Willis (@owillis) 7 июля 2017 г.

«Спорю, что Путин поучает Меркель по поводу её собственной страны: «Главное для Германии — это то…»

Меркель: Дело в том, что для немцев это очень важно.

Путин: Все европейцы важны, Ангела.

Меркель: (закатывает глаза).



«Язык жестов на G20.Где лучше всего прятать запасной ключ? Прыжок в высоту? Вертикальный взлёт?

Что же обсуждают Меркель с Путиным?» — пошутил другой пользователь.

Это уже не первый неловкий момент с участием Путина и Меркель. Ранее сообщалось, что в 2007 году Путин привёл на встречу с канцлером своего лабрадора Кони, поскольку Меркель боится собак. Когда собака подошла к Меркель и обнюхала её, канцлер Германии ощутимо напряглась. Позднее Меркель интерпретировала поведение Путина следующим образом: «Я понимаю, зачем он это сделал — чтобы показать, что он мужчина. Он боится своей собственной слабости. У России ничего нет — ни успешной политики, ни экономики. У них есть только это».

