Иванка Трамп заменила отца на встрече в рамках G20

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заменила его на встрече в рамках саммита G20 в Гамбурге, на которой обсуждались вопросы Африки, миграции и здравоохранения. Об этом в Twitter сообщила российский шерпа в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.

«Иванка сопровождает президента Трампа и заменяет президента Трампа за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи», — написала российский шерпа.

Ранее в субботу, 8 июля, президент США Дональд Трамп, презентуя в Гамбурге новый предпринимательский фонд для женщин, который помогала открыть Иванка, сказал что гордится свой дочерью, но осознает, что усложнил ей жизнь.

«Если бы она не была моей дочерью, ее жизнь была бы гораздо легче. Это, наверное, единственный омрачающий ее существование факт», — пошутил Трамп.