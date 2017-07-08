В Великобритании мужчина родил дочь

Первый беременный мужчина в Великобритании родил ребенка.

Трансгендер Хайден Кросс родился девочкой по имени Пейдж. Но, став взрослым, прошел курс гормональных инъекций и юридически оформил свой пол как мужской.

Однако, уже считаясь мужчиной, трансгендер решил завести ребенка. Он приостановил прием гормонов, чтобы забеременеть с помощью донора спермы, которого встретил на Facebook. Об этом сообщает Daily Mail

Эксперимент вышел удачным.

Вчера вечером его семья подтвердила, что 16 июня он родил девочку. Ее назвали Тринити-Ли-Луиз Кросс. Близкие трансгендера рассказали, что родитель и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо.

Считается, что это был первый случай такого рода в Великобритании.

Хайдену 21 год, он бывший работник супермаркета Asda. В январе он объявил о своей беременности, заставив говорить о себе мировую прессу и вызвав этические дебаты.