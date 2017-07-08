Москва и Киев сошлись в Минске и разошлись в терминах

Кирилл Кривошеев.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ , которая сейчас проходит в Минске, близится к кульминации. Вчера Комитет по политическим вопросам и безопасности одобрил и вынес на рассмотрение всей ассамблеи сразу две резолюции, касающиеся России. В обоих документах Москве предъявляют старые обвинения — в «незаконной аннексии» Крыма и ведении боевых действий на востоке Украины. При этом в российской делегации вчера заверили, что готовы подготовить список ответных претензий к Киеву. Одной из них неожиданно оказалась «оккупация и аннексия Крыма Украиной в 1991 году». За перепалками и взаимными обвинениями следил в Минске корреспондент “Ъ”

Наиболее важные для России резолюции рассматривались вчера в Комитете по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ. И ситуация для российской делегации сложилась неблагоприятно. Основное противостояние разворачивалось вокруг документа под названием «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ». В нем среди прочего выражается обеспокоенность в связи с ростом военного потенциала на территории ОБСЕ (57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии) и рассматриваются вопросы урегулирования конфликтов в Нагорном Карабахе и Донбассе. Кроме того, автор резолюции — шведский депутат Маргарета Седерфельт — призвала Россию «как оккупирующую державу снять все ограничения» для наблюдателей ОБСЕ в Крыму и «отменить решение о незаконной аннексии» полуострова.



Смягчить эту формулировку российская делегация даже не пыталась, зато предложила поправку по другому пункту — о необходимости «воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, уважать нерушимость границ и территориальную целостность государств». К этому списку российские депутаты хотели добавить слова о «равноправии и праве народов распоряжаться своей судьбой». Однако украинские депутаты ожидаемо выступили против такой поправки, и она в итоге была отклонена.



Между тем комитет по политическим вопросам принял другую поправку от российской делегации — призывающую государства ОБСЕ «криминализировать в национальных законодательствах любую помощь террористам», включая экономическую.





В повестке заседания была и отдельная российская антитеррористическая резолюция «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму». Ее подготовил депутат Госдумы Николай Ковалев . В документе российская сторона призвала создать в рамках ПА ОБСЕ специальный комитет, «который мог бы содействовать сближению подходов государств-участников в борьбе с террористической угрозой и координации действий на данном направлении». Рассмотреть поправки к резолюции вчера в итоге так и не успели. Но в любом случае у нее неплохие шансы на принятие в ходе этой сессии. Например, американские делегаты предложили лишь несколько расширить два пункта резолюции, при этом никак не затрагивая чувствительные вопросы. Не было серьезных возражений и у других делегатов.



Вместо российской резолюции комитет по политическим вопросам вчера рассмотрел и одобрил украинскую — под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». «Мы обращаем внимание наших коллег на то, что страна-агрессор — Россия — не соблюдает решения, которые принимаются на ПА ОБСЕ»,— заявил “Ъ” автор инициативы, депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Антон Герасимов, отвечая на вопрос, чем его резолюция отличается от всех остальных документов на ту же тему. «Российская тяжелая техника по-прежнему не отведена, и на востоке Украины продолжают погибать люди»,— добавил украинский депутат.



В украинской делегации был депутат, придерживающийся других взглядов — член «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич . По его словам, ответственность за продолжающийся конфликт в Донбассе несут киевские власти, которые используют войну, чтобы оправдывать снижение уровня жизни населения. Господин Шуфрич с такой точкой зрения, впрочем, был в явном меньшинстве — комитет без проблем одобрил документ, призывающий Россию «прекратить спонсирование террористической деятельности на Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы».



В обсуждении резолюции в числе прочих принял участие председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «не говорилось ни слова о тяжелых вооружениях, российских гибридных вооруженных силах, которых не было и нет на юго-востоке Украины». Говоря же о Крыме, российский депутат высказал неожиданную претензию в адрес Киева: «Что касается многочисленных пунктов об оккупации — это не оккупация. Оккупация и аннексия (Крыма.— “Ъ”) Украиной была в 1991 году».



«Если нужно, мы можем опровергнуть все эти вымыслы, которые предлагают украинцы, но мы не хотим действовать в этой логике,— сказал вчера “Ъ” глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой .— Мы, в отличие от Украины,— великая держава и не должны размениваться на подобные подростковые обиды».

При этом в ходе заседания господин Толстой говорил о том, что Россия на следующей сессии ПА ОБСЕ может представить собственную резолюцию о ситуации на Украине, где «вместо 36 пунктов (как в украинской.— “Ъ”) будет 136». После заседания один из членов российской делегации прошел по залу и разложил на столах буклеты о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, когда сторонники Евромайдана устроили беспорядки и подожгли местный Дом профсоюзов.



Вместе с тем, несмотря на накал страстей, российские парламентарии не намерены избегать общения с украинцами. По словам господина Толстого, делегаты из РФ «находятся в контакте со всеми украинскими коллегами». «Только в Киеве это трактуется как государственная измена, а у нас таких проблем нет»,— добавил он.