Гидрометцентр рассказал, сколько будет погожих дней летом

Директор "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россия в ближайшие дни и месяц. "В выходные температура будет ниже нормы на 4-5 градусов. Выше 18 градусов максимальная температура повышаться не будет, - рассказал Вильфанд "Газете.Ru"

При этом он уточнил, что большого числа жарких дней в ближайших месяц ожидать также не приходится. "Во второй половине июля и первой декаде августа будет 4-5 деньков, когда будет стоять погожая, по-настоящему летняя погода", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в Москве в субботу, 8 июля, ожидается до +16°C. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит +14...+16°C. Днем ожидается облачная погода, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.