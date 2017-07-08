Мировые СМИ по-разному оценили встречу Путина и Трампа

К первой личной встрече Владимира Путина Дональда Трампа приковано внимание мировых СМИ. Они разговаривали дольше, чем рассчитывали СМИ. Почти два с половиной часа — вместо ожидаемых 30 минут. Даже заждавшаяся супруга Трампа Мелания не смогла прервать переговоры президентов США и России.

Американские СМИ продолжают писать о деталях первой личной встречи президентов. По данным New York Times, американская сторона очень боялась утечек и настаивала, чтобы на переговорах присутствовало как можно меньше людей.

Судя по заголовкам, одной из главных тем для СМИ США стало мифическое вмешательство России в американские выборы.

Поднять этот вопрос Трампу пришлось под давлением демократов, пишет Los Angeles Times. При том, что ранее глава Белого дома дал понять, что он не очень-то верит в причастность Москвы.

Ну а самый позитивный момент — договоренности, которых удалось достичь сторонам. В частности, по Сирии. После встречи президентов стороны объявили режим прекращения огня на западе арабской республики. По данным изданий, теперь есть реальный шансы добиться мира.

"Это очень важный шаг, но это только начало долгого пути. Данный режим прекращения огня гораздо серьезнее и сложнее, чем все вместе взятые попытки перемирия, которые мы предпринимали ранее".

Ну а издания, критикующие Трампа, менее оптимистичны. Spectator пишет, что никакой перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона ждать не следует. Договоренности вряд ли будут иметь реальный результат, так как цели сторон по большинству вопросов остаются разными.

Администрация Трампа не инициировала никакого сближения с Москвой. Иронично, что, в Интернете все эти люди восклицают — "Боже, эти переговоры наконец случились!", а реальность такова, что перемен в отношениях двух стран нет. Только старое противостояние, как при холодной войне.

Кстати, пока лидеры стран обсуждали сотрудничество, в Конгрессе предложили ввести новые санкции против России. На этот раз — за нарушение договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.