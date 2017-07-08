Нефтяной слив

Восстановление нефтяных цен в середине недели оказалось мимолетным. В пятницу котировки российской Urals и североморской Brent рухнули более чем на 5%, до значений $45–46 за баррель. Столь сильного падения на рынке не видели уже больше года. На сырьевой рынок негативно повлияли данные об увеличении добычи нефти в США, а также разговоры о возможном выходе стран из соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи. Российская валюта также ослабила свои позиции, откатившись к значениям начала года.



По данным агентства Reuters, в ходе пятничных торгов на спот-рынке котировки российской нефти Urals опускались до $45,06 за баррель, что на 5,85% ниже закрытия четверга. Стоимость североморской нефти Brent опускалась на 5,7%, до отметки $46,06 за баррель. По итогам дня торги закрылись на отметках $45,7 и $46,7 за баррель соответственно. Таких темпов снижения цен на нефть европейских сортов на рынке не наблюдалось с мая 2016 года. Тогда «медвежья» игра была спровоцирована провалом переговоров нефтедобывающих стран по вопросу заморозки добычи нефти. В результате стоимость европейских сортов нефти на спот-рынке снизилась за день почти на 5,8%, до $42–43 за баррель.





Нынешний обвал цен на нефть произошел в отсутствие откровенно негативных новостей для рынка. «Наблюдаемый ранее рост цен на нефть был обусловлен не реальными фактами, а слухами и ожиданиями, поэтому он прекратился, как только на рынок вернулись опасения по поводу избытка предложения»,— отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Тем более что после недельного перерыва добыча нефти в США вновь выросла. По данным министерства энергетики, за неделю, завершившуюся 30 июня, производство нефти выросло в стране на 88 тыс. баррелей, до 9,338 млн баррелей. «Рынок в настоящий момент больше беспокоит динамика производства нефти в США, поэтому одновременное сокращение запасов нефти не оказало позитивного воздействия на котировки»,— отмечает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов



Беспокойство у инвесторов вызывают сообщения о том, что в скором времени участники соглашения могут рассмотреть вопрос выхода из соглашения, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Екатерина Родина . О такой возможности агентству «Интерфакс» заявил в четверг министр энергетики Александр Новак . «Мы считаем, что выход из соглашения должен быть плавным, чтобы не нарушать равновесия на рынке. И это поддерживается некоторыми участниками соглашения»,— отметил господин Новак.

Он не исключил, что этот вопрос может быть рассмотрен на ближайшем мониторинговом министерском комитете 24 июля в Санкт-Петербурге. Инвесторы могли расценить слова министра как признак того, что некоторые участники соглашения ОПЕК+ рассматривают вопрос досрочного выхода из соглашения. «На рынке сложились такие настроения, что любые новости, даже из разряда вероятностных, вызывают негативную реакцию у инвесторов»,— отмечает аналитик западного банка.





Однако продолжения падения цен на нефть участники рынка не ждут. По мнению Норберта Рюкера, снижение цен на нефть ниже уровня $50 должно снизить ажиотаж вокруг бурения новых скважин на сланцевых месторождениях, что поддержит нефтяные котировки. Но он не ждет сильного и долгосрочного роста цены. «Цены будут задерживаться в основном в районе чуть ниже $50 за баррель»,— считает господин Рюкер. Более высокие нефтяные цены будут стимулировать добычу на американских месторождениях сланцевой нефти. «По мнению аналитиков Citi, если цена на нефть марки WTI в период до конца текущего года будет колебаться в диапазоне от $50–60 за баррель, объемы добычи сланцевой нефти в США к декабрю 2017 года вырастут на 1 млн баррелей в сутки по отношению к соответствующему периоду 2016 года»,— отмечает руководитель отдела инвестиционной стратегии управления по работе с финансовыми активами Citi Россия Дмитрий Голубков