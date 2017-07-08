Трамп отказался носить значок с советской подлодкой

Пользователи соцсетей исследовали фотографии с саммита G20 и обнаружили, что почти все лидеры государств носят на лацкане фирменный значок саммита. На нем изображен один из символов Гамбурга – советская подводная лодка Б-515. Однако среди политиков есть исключения.

«Только президент Трамп не носит значок с символом G20», - написал один из пользователей в Twitter.

Как оказалось, американский президент носит значок с флагом Штатов. В соцсетях делают шутливое предположение, что таким образом Трамп показывает миру, что США вновь на коне и демонстрирует, "кто здесь номер один".

При этом другой пользователь обнаружил, что значок отсутствует и у канадского премьер-министра Джастина Трюдо

"Очень удивлен и рад, что Трюдо надел знакчок с канадским символом", - написал он.

Б-515 — советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «Сом». Была спущена на воду в 70-х годах. Последний боевой выход в море произошел в середине 90-х. Выведена из резерва флота в 2002 году. В этом же году была продана немецким бизнесменам за 1,25 млн евро. Встала на вечный прикол в Гамбурге, где из лодки сделали музей с манекенами советских матросов внутри. За короткий период лодка превратилась в один из символов Гамбурга и ее изображение попало на значок, который носят на G-20

Еще две музейные лодки проекта 641Б «Сом» находятся сейчас в Москве и Тольятти.