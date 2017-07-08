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СМИ зафиксировали отклонение от маршрута самолета Путина
Борт президента России Владимира Путина совершил крюк в 500 километров, чтобы избежать полета над странами североатлантического альянса.
По данным FlightRadar24, правительственный самолет отклонился от прямого маршрута во время перелета из Москвы в Гамбург, который пролегал над Польшей. Самолет российского лидера вместо этого выбрал воздушное пространство над Финляндией и Швецией, не входящих в состав НАТО.
Агентство Reuters отмечает, что ранее Владимир Путин летал над восточными странами альянса, однако на этот раз его борт выбрал наиболее длинный путь.
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