Главные события пятницы

Первая встреча Путина и Трампа завершилась

Первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональд Трампа завершилась в Гамбурге, она продлилась почти 2 часа 20 минут.

Белый дом рассказал о беседе Трампа и Меркель

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп поздоровались в кулуарах саммита G20. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, это было их первой встречей в рамках саммита.

В Норильске объявлен траур после гибели горняков на шахте

В субботу, 8 июля, в Норильске объявлен траур после гибели троих горняков в результате взрыва метана на шахте рудника «Заполярный». Об этом сообщила администрация города.

Шок-инфляция: такого Банк России не ожидал

Росстат опубликовал оценку индекса потребительских цен в июне 2017 года. Инфляция за месяц составила 0,6%, с начала года – 2,3%, к июню 2016 года цены выросли на 4,4%.

СМИ узнали о согласии Вашингтона оставить Асада у власти в Сирии

Холодное лето повысило цены на овощи

Фото: Известия

Министерство сельского хозяйства РФ зафиксировало рост цен на ряд овощей более чем в 1,5 раза. По данным ведомства, цена килограмма капусты в июне увеличилась более чем на 70%, картофеля — более чем на 50% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Производители объясняют колоссальное подорожание поздним урожаем из-за аномально холодного лета.

СМИ узнали о согласии Вашингтона оставить Асада у власти в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа готова согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирии. Об этом сообщает The Daily Beast.

Массовый исход: в России закрываются риэлторские агентства

Российские риэлторские агентства начали массово закрываться из-за кризиса. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на российское отделение сети агентств недвижимости Century21.

Украина продала в США секретную «Кольчугу»

Украинские чиновники продали американским властям секретную документацию на станции радиотехнической разведки. Об этом сообщается в блоге diana_mihailova в «Живом Журнале».

Евро обновил рекорд