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Главные события пятницы
Фото: Reuters
Первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональд Трампа завершилась в Гамбурге, она продлилась почти 2 часа 20 минут.
Белый дом рассказал о беседе Трампа и Меркель
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп поздоровались в кулуарах саммита G20. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, это было их первой встречей в рамках саммита.
В Норильске объявлен траур после гибели горняков на шахте
В субботу, 8 июля, в Норильске объявлен траур после гибели троих горняков в результате взрыва метана на шахте рудника «Заполярный». Об этом сообщила администрация города.
Шок-инфляция: такого Банк России не ожидал
Росстат опубликовал оценку индекса потребительских цен в июне 2017 года. Инфляция за месяц составила 0,6%, с начала года – 2,3%, к июню 2016 года цены выросли на 4,4%.
СМИ узнали о согласии Вашингтона оставить Асада у власти в Сирии
Администрация президента США Дональда Трампа готова согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирии. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает The Daily Beast. Читать далее
Холодное лето повысило цены на овощи
Фото: Известия
Министерство сельского хозяйства РФ зафиксировало рост цен на ряд овощей более чем в 1,5 раза. По данным ведомства, цена килограмма капусты в июне увеличилась более чем на 70%, картофеля — более чем на 50% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Производители объясняют колоссальное подорожание поздним урожаем из-за аномально холодного лета.
СМИ узнали о согласии Вашингтона оставить Асада у власти в Сирии
Администрация президента США Дональда Трампа готова согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирии. Об этом сообщает The Daily Beast.
Массовый исход: в России закрываются риэлторские агентства
Российские риэлторские агентства начали массово закрываться из-за кризиса. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на российское отделение сети агентств недвижимости Century21.
Украина продала в США секретную «Кольчугу»
Украинские чиновники продали американским властям секретную документацию на станции радиотехнической разведки. Об этом сообщается в блоге diana_mihailova в «Живом Журнале».
Евро обновил рекорд
Сегодня курс евро на Московской бирже впервые с ноября 2016 года превысил уровень 69 руб./€. Курс доллара обновил полугодовой максимум, поднявшись до отметки 60,53 руб./$. На фоне обвала цен на нефть, а также опасений сокращения объемов монетарного стимулирования в Европе инвесторы активно распродают рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.
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