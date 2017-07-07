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Психолог расшифровал рукопожатие Путина и Трампа
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Психолог Евгений Идзиковский рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, что значит на уровне жестов рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По мнению психолога, на невербальном уровне то, что Трамп похлопал Путина по локтю, значит о его человеческой симпатии к российскому президенту. В целом, рукопожатие можно охарактеризовать как проявление положительных отношений.
«Рукопожатие дружественное, и Трамп либо испытывает, либо демонстрирует явную симпатию. Все по-честному, это открытая симпатия», - рассказал психолог.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп поздоровались и посидели за одним столом в ожидании начала саммита G20. Руководители других стран-участниц также обменялись рукопожатиями.
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