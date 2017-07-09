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Умер художник Илья Глазунов
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Российский художник Илья Глазунов скончался в Москве в ночь на воскресенье на 88-м году жизни. О смерти живописца сообщает РИА Новости.
Уже известна причина смерти. По словам дочери покойного, Веры, отец умер от сердечной недостаточности.
«Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечная недостаточность. Когда и где будут похороны, сейчас невозможно сказать»,— сообщила она.
Илья Глазунов - советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, «Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения». «Президент всегда считал Глазунова выдающимся художником нашей современности», — подчеркнул Песков.
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