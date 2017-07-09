Умер художник Илья Глазунов

Уже известна причина смерти. По словам дочери покойного, Веры, отец умер от сердечной недостаточности.

«Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечная недостаточность. Когда и где будут похороны, сейчас невозможно сказать»,— сообщила она.

Илья Глазунов - советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, «Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения». «Президент всегда считал Глазунова выдающимся художником нашей современности», — подчеркнул Песков.