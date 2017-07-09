Принята резолюция о восстановлении суверенитета Украины

РИА Новости Участники пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли резолюцию украинской делегации о восстановлении территориальной целостности Украины. Декларация была составлена по итогам ежегодной сессии в Минске, сообщает

Резолюция называется «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». В ней содержится призыв к России об отмене решения о воссоединении с Крымом и выводе «оккупационных сил» с полуострова.

За декларацию проголосовало большинство - 91 член ПА ОБСЕ, 15 голосовали против, 3 воздержались. Российская делегация голосовала против декларации.

Глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что из-за этого документа Россия возражает против принятия Минской декларации в целом.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором за воссоединение с Россией высказалось большинство жителей полуострова.