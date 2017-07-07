Обзор зарубежных СМИ: Почему Керченский мост пугает Украину

Речь Трампа в Варшаве сравнили с чтением статьи из «Википедии»

Пользователи соцсетей сочли выступление президента США Дональда Трампа в Варшаве похожим на «чтение страницы Польши в Википедии». Об этом пишет Independent

Так, интернет-сообщество обратило внимание, что Трамп после нескольких слов об отношениях США и Польши начал пересказывать историю польского государства, рассказал о его границах и географическом положении. Затем он заговорил о конфликте с Германией и Советским Союзом, назвав эти страны «очень агрессивными». Некоторые пользователи социальных сетей не поняли, с какой целью американский президент провел «урок польской истории».

Главная задача Путина в Гамбурге

Не стоит ожидать каких-то серьезных результатов от участия Владимира Путина в саммите Большой двадцатки, пишет журналист Леонид Радзиховский «Новое время» . По его мнению, никакими разговорами с Дональдом Трампом за пять минут минский процесс не сдвинешь. Тем более, позиции Путина и Трампа в этом вопросе не сходятся.

Общих тем, касающихся экономических отношений, у России с Америкой также нет, считает автор. Трамп ведет грубую и опасную политику расконсервации нефтяных скважин, продает сжиженный газ в Польшу. Все это делается ради подъема нефтяной отрасли в Америке, и договариваться двум лидерам здесь не о чем. Что касается экономических отношений России с Францией и Германией, то это стабильная история. Остается другая важнейшая функция международной дипломатии, которая должна быть успешно реализована. Речь идет о представительской функции. И Трамп, и Путин, как предполагает журналист, воспользуются саммитом, чтобы «попиариться» и продемонстрировать себя.

Почему Керченский мост пугает Украину

Заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань рассказал в интервью «Обозревателю» о проблеме Керченского моста, который ставит под угрозу работу украинских портов. По его словам, проблему Керченского моста украинские власти выносят на уровень СНБО.

Довгань заявил, что из-за строительства Керченского моста под угрозой оказались порты Мариуполя и Бердянска – они будут заблокированы, что «очень страшно для региона, для Мариуполя». «Что делать дальше? Обращаться в международные суды. Это могут быть инвестиционные арбитражи, международный суд ООН . Решение должно приниматься на высшем уровне. Это очень серьезная проблема. Это будет еще один большой международно-правовой конфликт» – сказал Довгань.

Испанец доказал, что является сыном Хулио Иглесиаса благодаря тесту ДНК

Испанец Хавьер Санчес с помощью теста ДНК доказал, что является сыном певца Хулио Иглесиаса. Как пишет Telegraph , Сагнчес родился после короткого романа известного певца и португальской танцовщицы в 1975 году.

Издание пишет, что во время этой любовной истории артист был женат на Исабель Прейслер. Санчес и его мать впервые заявили о связи с Иглесиасом в 1990-х годах, но певец все отрицал. Уточняется, что Санчес недавно подал в суд уже второй иск и в качестве доказательства теперь предъявит результаты теста, подтвердившие отцовство Иглесиаса на 99,9%. Издание напоминает, что у артиста на данный момент восемь официальных детей.

Почему растерявший спонсоров Саакашвили стал опасен для Порошенко

За три года на Украине карьера Михаила Саакашвили трансформировалась от подающего надежды политика до аутсайдера, которому угрожают экстрадицией. Изначально рейтинг Саакашвили достигал 10%, теперь же он составляет порядка 1,5%. Тем не менее, как пишут «Вести-Украина» , Саакашвили остается «бомбой с замедленным механизмом для Порошенко».

Так, у Саакашвили есть информация о внутренних процессах в Украине и выходы на зарубежных спонсоров, а также влияние на НАБУ. «Саакашвили многое может рассказать о коррупции. Это будет сдерживать Порошенко от резких действий», – считает политтехнолог Михаил Давыдюк.