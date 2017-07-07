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Газета сообщила об отставке ответственного за ядерное оружие генерала
Начальник 12-го главного управления Министерства обороны (ГУМО), отвечающего за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению ядерных боеприпасов Юрий Сыч освобожден от должности. Об этом в пятницу, 7 июля, пишет газета «Коммерсантъ».
Об этом изданию сообщил источник, близкий к руководству Минобороны. Он отметил, что некоторое время назад Сыч сам написал рапорт об отставке, аргументировав это состоянием здоровья. 5 июля Владимир Путин удовлетворил его просьбу закрытым указом.
«Коммерсантъ» указывает, что за без малого семь лет работы к Сычу претензий не было, ни одного серьезного ЧП на арсеналах за это время не произошло. В феврале 2016 года Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
В беседе с газетой Сыч подтвердил, что покинет свой пост через несколько месяцев по состоянию здоровья.
Источники газеты указывают, что Сыча сменит его заместитель — генерал-майор Игорь Колесников. Сам Сыч говорить о своем преемнике отказался.
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