Газета сообщила об отставке ответственного за ядерное оружие генерала

Об этом изданию сообщил источник, близкий к руководству Минобороны. Он отметил, что некоторое время назад Сыч сам написал рапорт об отставке, аргументировав это состоянием здоровья. 5 июля Владимир Путин удовлетворил его просьбу закрытым указом.

«Коммерсантъ» указывает, что за без малого семь лет работы к Сычу претензий не было, ни одного серьезного ЧП на арсеналах за это время не произошло. В феврале 2016 года Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

В беседе с газетой Сыч подтвердил, что покинет свой пост через несколько месяцев по состоянию здоровья.