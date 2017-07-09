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Названы лауреаты кинофестиваля в Карловых Варах
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Стали известны лауреаты 52-ого Международного кинофестиваля в чешских Карловых Варах, который проходил с 30 июня по 8 июля, передает РИА "Новости".
Главный приз кинофестиваля, Хрустальный глобус, завоевал фильм чешского режиссера Вацлава Кадрнки "Маленький крестоносец". Специального приза жюри была удостоена картина боснийского режиссера Алена Дрлевича "Мужчины не плачут".
Приз за лучшую мужскую роль в фильме "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова получил российский актер Александр Яценко. Актрисы Йовита Будник и Элиан Умугире поделили приз за лучшую женскую роль, исполненную ими в фильме польских режиссеров Йоганны и Кшиштофа Краузе "Птицы поют в Кигали".
Кинокартина российского режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" победила в конкурсной секции "К Востоку от Запада".
Приз за лучшую режиссуру получил представитель Словакии Петер Бебяк за фильм "Черта".
В конкурсе документальных картин победил фильм испанского режиссера Густаво Салмерона "Множество детей, обезьяна и замок".
Специального приза зрителей удостоен американский фильм "Ветреная река", а исполнивший в нем главную роль Джереми Реннер получил приз президента фестиваля за большой вклад в мировую кинематографию.
Ранее сообщалось, что голливудские актеры Ума Турман и Джереми Реннер получат призы президента международного кинофестиваля в Карловых Варах.
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