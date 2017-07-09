Трамп утверждает, что «сильно надавил» на Путина, когда речь зашла о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.

«Я дважды сильно надавил на президента Путина по поводу вмешательства России в наши выборы. Он категорически отрицал это. Я уже высказывался по этому поводу», — написал Трамп в Twitter

По его словам, во время долгой беседы лидеры США и РФ договорились о режиме прекращения огня в сирийских провинциях. А также обсудили проблемы кибербезопасности и борьбы с хакерами, в том числе во время выборов.

«Теперь настало время двигаться вперёд и конструктивно работать с Россией!» — заявил Трамп.

Путин и Трамп провели встречу в узком составе на саммитеG20 в Гамбурге. Около 2,5 часов они обсуждали российско-американские отношения и проблемы в горячих точках мира. Трамп впоследствии назвал общение с Путиным «потрясающим».