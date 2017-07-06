Глава ВЦИОМа объяснил заявления о «процентах дерьма» среди россиян

Федоров заявил, что «не употреблял и не употребляет» слово «дерьмо». По его словам, он всего лишь имел в виду, что россиян, которые не любят свою страну, «раза в два больше», чем ранее говорил телеведущий Владимир Соловьев

«Ведущая [«Дождя»] ожидала, что я скажу, что нет-нет, это невозможно, нельзя так говорить [про россиян] и так далее. И, наверное, я должен был это сказать. Но я это не сделал по одной простой причине. Вова Соловьев, который эту тему запустил, мой товарищ. И я, как и некоторые люди, своих сдавать не люблю и не буду», - пояснил глава ВЦИОМа.

При этом он подчеркнул, что не говорил о «15 и 17 процентах дерьма», и не знает, «кто это придумал».

До этого Федоров в интервью «Дождю» сообщил, что его «личная позиция» заключается в том, что в России очень много людей, «у которых нет любви к нашей родине, у которых нет желания сделать ее лучше». «Это люди, которые готовы всегда критиковать, протестовать, по поводу и без повода, касается их или нет. <...> Но все-таки, возвращаясь к оценкам, сколько же их было, вообще порядка 15%, по нашим данным, довольно устойчивая цифра, это те, кто настроены негативно по отношению к курсу Владимира Путина , к его режиму и отчасти к его персоне», - сказал он.