Главные события у вас в почте
У москвичей началась "летняя депрессия" из-за погоды, считают психологи
За первый месяц лета в Московскую службу психологической помощи населению поступило на 14% больше обращений, чем в июне 2016 года. Об этом RT сообщила директор службы Нина Петроченко. Психотерапевт Андрей Жиляев считает, что холодное пасмурное лето спровоцировало у москвичей состояние, которые можно сравнить с «зимней депрессией».
В июне 2017 года в Московскую службу психологической помощи населению поступило 3870 обращение, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3400 обращений). Об этом RT сообщила директор службы Нина Петроченко.
«Порядка 25% от всех обращений — жалобы на здоровье. В это понятие у нас входит и физическое, и психическое состояние, в том числе и депрессия. На втором месте — дефицит общения. Таких порядка 20%. Много семейных и супружеских проблем, такие обращения традиционно на третьем месте — 11—12%», — объясняет она.
Петроченко также добавляет, что почти в два раза выросло число тех, кто жалуется специалистам службы на суицидальные мысли и намерения. Этим летом поступило 23 таких обращения. В прошлом июне — только 12.
В Московской службе психологической помощи населению отмечают, что погода может опосредованно влиять на усиление депрессивных состояний, когда у людей уже есть лёгкая депрессия, плохое настроение, апатия или же просто упадок сил.
«Во время консультации бывает, что человек может, жалуясь на свои проблемы, сказать: «вот ещё и погода такая» или «ещё и лето не удалось», хотя можно найти много прелестей и в этом лете. Москва не горит, торфяники не горят, мы не ходим в масках, дышим свежим, чистым, промытым воздухом», — говорит директор службы.
Она добавляет, что в прошлом году, когда лето выдалось жарким, люди уезжали на дачу и занимались огородом, своими летними делами, а сейчас москвичи вынуждены оставаться дома, что также могло спровоцировать желание обратиться в службу за помощью.
Холодная и дождливая погода установилась в столице с апреля. Несмотря на то, что синоптики обещали наступление «климатической весны» в мае, месяц стал самым холодным с начала XXI века. Майские праздники, с которых у россиян традиционно начинается дачный сезон, выдались снежными и отличились рекордно низкими температурами.
Июнь также не оправдал ожиданий москвичей. Месяц, признанный самым холодным за последние 14 лет, вошёл в историю и как один из самых дождливых. 30 июня город пережил шторм, который метеорологи назвали «ветхозаветным потопом».
#юмор #мем #июнь #июбрь pic.twitter.com/G1cl8csQEe— На100ятельный Павлик (@Na100Public) 4 июня 2017 г.
Пользователи соцсетей даже придумали специальный хэштег «июбрь» для обозначения первого месяца лета, которое, судя по погоде, больше похоже на осень.
2 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью RT рассказал, что в этом году жители Москвы могут уже не дождаться жаркого лета. Синоптик не уверен, что москвичи смогут в этом году открыть купальный сезон.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вопрос RT о том, вызовет ли такая погода в столице увеличение случаем депрессии у москвичей, ответили, что погодные условия могут провоцировать хандру у населения, но лишь в совокупности с другими факторами.
«Погода — это только один из факторов, влияющих на развитие депрессии, и сводить изменение уровня заболеваемости депрессией к одной погоде — значит чрезмерно всё упрощать», — заявили в пресс-службе организации.
Также специалист ВОЗ добавил, что россияне склонны к депрессии не более, чем другие народы, а в развитии этого недуга играет роль множество факторов, включая биологические причины, социокультурные условия, экономическую ситуацию и состояние окружающей среды.
Водный Мир ✌️ по прогнозу синоптиков лето в Москве в этом году отменяется 💦 #moscow #сезондождей #летовмоскве #летовразгаре #хлябинебесные
Публикация от dima_t_13 (@dima_t_13)
В начале июня исследователи медико-генетического центра Genotek в рамках ДНК-теста «Здоровье и долголетие» провели анализ генов 2000 россиян в возрасте от 18 до 50 лет. У 30% обследованных выявили генетическую предрасположенность к депрессии и суицидальному настроению.
Доктор медицинских наук, профессор, психотерапевт Андрей Жиляев в разговоре с RT рассказал, что депрессия в последние десятилетия стала самым распространённым заболеванием в мире, на развитие которого влияет множество факторов. Он предположил, что на самочувствии москвичей могло сказаться холодное, пасмурное лето.
«Депрессия — это состояние, наступающее при истощении защитных сил организма и невозможности организма компенсировать внешний «прессинг». «Прессинг», или стресс, может быть психологический, социальный и биологический. Частая смена погоды, как правило, сопровождается сменой атмосферного давления, предъявляются повышенные требования к адаптации человека. Этим летом очень мало солнца и холодно, поэтому ко всему прочему добавляется стресс из-за нереализованных ожиданий», — пояснил он.
По его мнению, состояние, в которое погрузились москвичи, можно сравнить с «зимней депрессией», которая обычно наступает в январе или феврале. Специалист утверждает, что самый эффективный способ справиться с подавленным психологическим состоянием — отправиться в путешествие. Смена обстановки, даже если это обычная поездка на дачу, благоприятно скажется на здоровье. Также рекомендуется усилить физическую активность и заняться дыхательной гимнастикой.
Жиляев заметил, что для российской ментальности характерно стремление переживать сложные моменты в коллективе. Люди пытаются разделить напряжение, тревогу и таким образом получить новый ресурс, который позволит сгладить воздействие внешних факторов.
По данным ВОЗ, 8 млн россиян страдают депрессией. Во всём Европейском регионе этот показатель составляет 40 млн человек.
Американский центр изучения общественного мнения — институт Гэллапа — составил список стран с наиболее «несчастным» населением в мире за 2016 год. В тройку лидеров вошли Южный Судан (47%), Гаити (43%) и Украина (41%).
Холодное лето — 2017 негативно сказалось не только на самочувствие москвичей. Банк России не исключил повышения темпов продовольственной инфляции в третьем квартале 2017 года в связи с холодными весной и началом лета. Об этом говорится в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».
«Холодная весенняя погода может привести к снижению урожая овощей и фруктов, что повлечёт за собой ускорение сезонно очищенных темпов роста цен в третьем квартале 2017 года», — уточняется в материалах ЦБ.
Подробный прогноз погоды для вашего региона смотрите на Рамблере
Оставить комментарий