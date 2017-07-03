За первый месяц лета в Московскую службу психологической помощи населению поступило на 14% больше обращений, чем в июне 2016 года. Об этом RT сообщила директор службы Нина Петроченко. Психотерапевт Андрей Жиляев считает, что холодное пасмурное лето спровоцировало у москвичей состояние, которые можно сравнить с «зимней депрессией».



В июне 2017 года в Московскую службу психологической помощи населению поступило 3870 обращение, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3400 обращений). Об этом RT сообщила директор службы Нина Петроченко.



«Порядка 25% от всех обращений — жалобы на здоровье. В это понятие у нас входит и физическое, и психическое состояние, в том числе и депрессия. На втором месте — дефицит общения. Таких порядка 20%. Много семейных и супружеских проблем, такие обращения традиционно на третьем месте — 11—12%», — объясняет она.



Петроченко также добавляет, что почти в два раза выросло число тех, кто жалуется специалистам службы на суицидальные мысли и намерения. Этим летом поступило 23 таких обращения. В прошлом июне — только 12.





В Московской службе психологической помощи населению отмечают, что погода может опосредованно влиять на усиление депрессивных состояний, когда у людей уже есть лёгкая депрессия, плохое настроение, апатия или же просто упадок сил.



«Во время консультации бывает, что человек может, жалуясь на свои проблемы, сказать: «вот ещё и погода такая» или «ещё и лето не удалось», хотя можно найти много прелестей и в этом лете. Москва не горит, торфяники не горят, мы не ходим в масках, дышим свежим, чистым, промытым воздухом», — говорит директор службы.



Она добавляет, что в прошлом году, когда лето выдалось жарким, люди уезжали на дачу и занимались огородом, своими летними делами, а сейчас москвичи вынуждены оставаться дома, что также могло спровоцировать желание обратиться в службу за помощью.



Холодная и дождливая погода установилась в столице с апреля. Несмотря на то, что синоптики обещали наступление «климатической весны» в мае, месяц стал самым холодным с начала XXI века. Майские праздники, с которых у россиян традиционно начинается дачный сезон, выдались снежными и отличились рекордно низкими температурами.



Июнь также не оправдал ожиданий москвичей. Месяц, признанный самым холодным за последние 14 лет, вошёл в историю и как один из самых дождливых. 30 июня город пережил шторм, который метеорологи назвали «ветхозаветным потопом».



Пользователи соцсетей даже придумали специальный хэштег «июбрь» для обозначения первого месяца лета, которое, судя по погоде, больше похоже на осень.





2 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью RT рассказал, что в этом году жители Москвы могут уже не дождаться жаркого лета. Синоптик не уверен, что москвичи смогут в этом году открыть купальный сезон.



Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вопрос RT о том, вызовет ли такая погода в столице увеличение случаем депрессии у москвичей, ответили, что погодные условия могут провоцировать хандру у населения, но лишь в совокупности с другими факторами.

«Погода — это только один из факторов, влияющих на развитие депрессии, и сводить изменение уровня заболеваемости депрессией к одной погоде — значит чрезмерно всё упрощать», — заявили в пресс-службе организации.



Также специалист ВОЗ добавил, что россияне склонны к депрессии не более, чем другие народы, а в развитии этого недуга играет роль множество факторов, включая биологические причины, социокультурные условия, экономическую ситуацию и состояние окружающей среды.



В начале июня исследователи медико-генетического центра Genotek в рамках ДНК-теста «Здоровье и долголетие» провели анализ генов 2000 россиян в возрасте от 18 до 50 лет. У 30% обследованных выявили генетическую предрасположенность к депрессии и суицидальному настроению.



Доктор медицинских наук, профессор, психотерапевт Андрей Жиляев в разговоре с RT рассказал, что депрессия в последние десятилетия стала самым распространённым заболеванием в мире, на развитие которого влияет множество факторов. Он предположил, что на самочувствии москвичей могло сказаться холодное, пасмурное лето.



«Депрессия — это состояние, наступающее при истощении защитных сил организма и невозможности организма компенсировать внешний «прессинг». «Прессинг», или стресс, может быть психологический, социальный и биологический. Частая смена погоды, как правило, сопровождается сменой атмосферного давления, предъявляются повышенные требования к адаптации человека. Этим летом очень мало солнца и холодно, поэтому ко всему прочему добавляется стресс из-за нереализованных ожиданий», — пояснил он.



По его мнению, состояние, в которое погрузились москвичи, можно сравнить с «зимней депрессией», которая обычно наступает в январе или феврале. Специалист утверждает, что самый эффективный способ справиться с подавленным психологическим состоянием — отправиться в путешествие. Смена обстановки, даже если это обычная поездка на дачу, благоприятно скажется на здоровье. Также рекомендуется усилить физическую активность и заняться дыхательной гимнастикой.



Жиляев заметил, что для российской ментальности характерно стремление переживать сложные моменты в коллективе. Люди пытаются разделить напряжение, тревогу и таким образом получить новый ресурс, который позволит сгладить воздействие внешних факторов.



По данным ВОЗ, 8 млн россиян страдают депрессией. Во всём Европейском регионе этот показатель составляет 40 млн человек.



Американский центр изучения общественного мнения — институт Гэллапа — составил список стран с наиболее «несчастным» населением в мире за 2016 год. В тройку лидеров вошли Южный Судан (47%), Гаити (43%) и Украина (41%).





Холодное лето — 2017 негативно сказалось не только на самочувствие москвичей. Банк России не исключил повышения темпов продовольственной инфляции в третьем квартале 2017 года в связи с холодными весной и началом лета. Об этом говорится в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».

«Холодная весенняя погода может привести к снижению урожая овощей и фруктов, что повлечёт за собой ускорение сезонно очищенных темпов роста цен в третьем квартале 2017 года», — уточняется в материалах ЦБ.