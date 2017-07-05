У Минфина закончились нефтегазовые деньги

В среду, 5 июля, Минфин сообщил параметры проведения операций по покупке валюты на внутреннем рынке в период с 7 июля по 4 августа. Они составят 74,3 млн руб, что эквивалентно $1,2 млн по текущему курсу.

Так мало на эти цели ведомство еще не тратило. Стартовала скупка валюты со 113,1 млрд руб в феврале, предыдущий минимум был в мае — 8,5 млрд руб, в июне на рынке было куплено валюты на 45,1 миллиард рублей.

Всего за предыдущие 5 месяцев было потрачено 307,1 млрд руб, что позволило Минфину купить более $5 млрд. На покупку валюты направляются нефтегазовые доходы сверх $40 за баррель, которые заложены в бюджет.

Падение объемов покупки финансовое ведомство объясняет следующим образом. В июле оно прогнозирует превышение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о федеральном бюджете, в размере 11,7 млрд руб. Могло бы быть и больше, но подвело снижение цен на нефть в июне «на фоне сравнительно стабильного курса рубля».

Но эту сумму направить на рынок ведомство не может. Причина в том, что «отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июня 2017 года от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило -11,6 млрд руб».

Отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что «фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России», положенного в основу федерального бюджета на 2017-2019 годы, поясняют в Минфине.

Неизвестно, на какие помесячные прогнозы опирается ведомство. Прогноз на текущий год, который находится в публичном доступе на сайте Минэкономразвития и который лег в основу бюджета, предполагает рост добычи нефти на 0,7%, газа — на 0,4%. Между тем, фактические показатели превосходят прогнозные (вопреки тому, что утверждает Минфин).

По данным ЦДУ ТЭК, за первое полугодие добыча нефти выросла на 0,9% (до 272,28 млн тонн) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Добыча газа вообще резко подскочила на 11,3% и составила 342,543 млрд кубометров.

«Газпром» уже объявил, что повышает прогноз по уровню добычи на текущий год с 430 до 450 млрд кубометров (в прошлом году было добыто 419 млрд кубов).

«Учитывая фактическую добычу первых 6 месяцев 2017 года, мы прогнозируем выход к концу года на уровень годовой добычи газа сверх 450 млрд куб. м, что выше годовых показателей трех предшествующих лет», — сказал глава компании Алексей Миллер

Кроме того, вырос экспорт как нефти, так и газа. Увеличение поставок «черного золота» составило 1,6% (3,9% составил рост поставок в дальнее зарубежье). Правда, в июне, по данным ЦДУ ТЭК, среднесуточный экспорт нефти из России был на 7% меньше показателя мая. Но очевидно, что это не могло существенно сократить нефтегазовые доходы бюджета, даже с учетом некоторого падения цен.

По газу темпы прироста экспорта за полгода еще выше. «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье в первом полугодии 2017 года на 12,4%, сообщил недавно Алексей Миллер.

«Рост спроса на наш газ продолжился в 2017 году. За шесть месяцев поставки увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 12,4% или на 10,5 млрд кубометров», — сказал он. «Газпром» поставил в дальнее зарубежье в январе-июне 2017 года 95,2 млрд кубометров газа.

Стоит отметить, что Федеральная таможенная служба не снизила, а увеличила объем перечисления средств в федеральный бюджет в июне по сравнению с маем и апрелем. Казна получила 370,94 млрд. рублей против майских 358,76 млрд. рублей и апрельских 325,63 миллиардов.

Как именно считает Минфин, какие у него прогнозы по месяцам, в ведомстве «Газете.Ru» оперативно сообщить не смогли.

Кроме того, все первое полугодие Минфин не использует средства Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета.

Данные по бюджету за полгода не выходили, но вышла отчетность по Резервному фонду, из которой следует, что деньги из него на покрытие дефицита в январе-июне не брались. По данным на 1 июля в Резервном фонде находилось 987,27 млрд руб, что эквивалентно $16,71 млрд.

Возможно, что Минфин в отдельные месяцы использует часть дополнительных нефтегазовых доходов на покрытие дефицита, а не на валютные интервенции.

Аналитики видят в пояснениях Минфина некоторое «лукавство» и ищут рациональные объяснения скачкам суммы, направляемой на валютный рынок.

Тимур Нигматуллин , аналитик «Открытие Брокер», отмечает такую «интересную деталь». В начале июня резко ускорилась инфляция (в основном из-за роста тарифов на услуги ЖКХ). По данным Росстата, она составила за неделю с 27 июня по 3 июля 0,4% против ставших уже привычными 0,1%.

«Есть предположение, что для того, чтобы приостановить разгон инфляции, нужно прекращать покупку валюты на некоторое время. Потому что если покупать валюту за рубли, то их количество на рынке увеличивается. Если увеличивается денежная масса, то увеличивается монетарная инфляция — не самый оптимальный момент для покупки», — рассуждает он.

«На мой взгляд, элемент лукавства тут (в объяснениях Минфина — «Газета.Ru»), несомненно, есть», — отмечает, в свою очередь, старший аналитик УК «Горизонт» Владимир Рожансковский. Он также указывает на данные ЦДУ ТЭК по добыче и экспорту.

Кроме того, аналитик полагает, что корень проблемы недополучения запланированной бюджетом прибыли может лежать в возросших амортизационных расходах по госпроектам, которые неудачно совпали по времени в части их длительной отсрочки в предыдущие годы, и в ослабевшем на 9% рубле.

Аналитики считают, что изменения в параметрах покупки валюты Минфином не отразятся на курсе рубля.

«Я не ожидаю какого-то катастрофического падения, но и роста тоже», — говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров

В ближайший месяц, по его словам, нефть будет находиться в диапазоне $45-55 за баррель (сейчас $49,5). Стоимость доллара будет находиться на уровне 56-60 рублей.