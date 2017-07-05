Гражданская жена Олега Яковлева: «Не любила бы — убила»



Гражданская жена Яковлева Александра Куцевол сходила в храм и отслужила по артисту молебен. Она тяжело переживает смерть возлюбленного.

-Мы с Олегом были космически предначертаны друг другом. Я уверена, что в прошлой жизни нас с Олегом что-то очень близкое связывало. И я всегда считала, что родилась для того, чтобы быть с ним. Хотя люди могут после этой фразы считать, чтобы я сошла с ума от горя. Олег всегда говорил, что если нам хорошо вместе, то этого уже вполне достаточно. Если бы у нас родились дети, то, возможно, нам пришлось бы юридически что-то оформить – материальный мир диктует свои условия, - рассказала Александра.



Девушка также отметила, что у Олега был очень тяжелый характер.



-Сказывалась бурятско-узбекская кровь плюс он был скорпионом по знаку зодиака. На публике он казался лапонькой, а дома становился очень жестким, эмоциональным, мог сгоряча обидеть. Как говорится, не любила бы – убила. А не любить его было невозможно, - призналась девушка в интервью для Дни.ру.

