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Гражданская жена Олега Яковлева: «Не любила бы — убила»
Сегодня исполняется 9 дней со дня смерти бывшего солиста "Иванушек-International" Олега Яковлева. Он умер в одной из больниц Москвы из-за двусторонней пневмонии. несколько дней певец провел в реанимации и так и не пришел в сознание. Его скоропостижная смерть стала большим ударом для близких и поклонников артиста.
7-й день без Него... Спасибо каждому из вас за соболезнования, поддержку и любовь к Олегу! Не смотря на то, что мне тяжело говорить, я не имею права больше молчать. Начинаю общение со СМИ, готова отвечать на вопросы, но только тех коллег, которым я доверяю. Ждите в ближайшее время публикации, постараюсь быть максимально откровенной. #александракуцевол #сашакуцевол #олегяковлев #вечнаяпамять
Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol)
Гражданская жена Яковлева Александра Куцевол сходила в храм и отслужила по артисту молебен. Она тяжело переживает смерть возлюбленного.
-Мы с Олегом были космически предначертаны друг другом. Я уверена, что в прошлой жизни нас с Олегом что-то очень близкое связывало. И я всегда считала, что родилась для того, чтобы быть с ним. Хотя люди могут после этой фразы считать, чтобы я сошла с ума от горя. Олег всегда говорил, что если нам хорошо вместе, то этого уже вполне достаточно. Если бы у нас родились дети, то, возможно, нам пришлось бы юридически что-то оформить – материальный мир диктует свои условия, - рассказала Александра.
Девушка также отметила, что у Олега был очень тяжелый характер.
-Сказывалась бурятско-узбекская кровь плюс он был скорпионом по знаку зодиака. На публике он казался лапонькой, а дома становился очень жестким, эмоциональным, мог сгоряча обидеть. Как говорится, не любила бы – убила. А не любить его было невозможно, - призналась девушка в интервью для Дни.ру.
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