Дождливое и холодное лето меняет туристические предпочтения россиян

Российские курорты еще не "отогрелись"

"Первыми на себе почувствовал погодный фактор в июне внутренний рынок. Это касается как основных российских курортов в Краснодарском крае и Крыму, где температура в июне была ниже средних многолетних значений, так и санаториев и пансионатов Подмосковья и других центральных регионов России. Дождливая погода несколько "отпугнула" туристов от этого привычного и территориально близкого отдыха", — говорится в сообщении АТОР.

Национальный туроператор АЛЕАН отмечает, что "в связи с неустойчивой дождливой погодой в средней полосе страны снизилось число желающих отдохнуть в пансионатах Подмосковья и регионов в среднем на 15%".

В компании "Мультитур" заявили, что на спрос на внутреннем рынке наряду с погодным фактором повлияло и "открытие" Турции.

"По нашим наблюдениям, ухудшение погоды всегда влияло на продажи. В дождливую погоду количество броней и спрос хоть незначительно, но снижались. Холодная погода и открытие турецкого направления, действительно, отталкивают туриста от российских курортов. Жаркая погода в курортные регионы России пришла почти одновременно с наступлением июля, но пока тяжело оценивать, насколько улучшение погодных условий увеличит спрос на пляжные направления",- рассказали представители туроператора.

В "Мультитур" полагают, что турпоток на российские курорты в июле начнет расти. "В курортных регионах наступают самые теплые месяцы, и прогревается в достаточной степени море. Самые активно запрашиваемые регионы сегодня среди туристов — Краснодарский Край, Крым, Абхазия", — сообщили в туроператоре.

Как подчеркивают ведущие туристические компании, никаких проблем с быстрым подтверждением туров в отелях Краснодарского края или Крыма нет: уехать на российские курорты можно прямо в ближайшие выходные.

Отдыхающие на берегу Черного моря в Евпатории

Россияне ищут тепло за рубежом

В интернет-магазине пакетных туров Onlinetours.ru сообщили РИА Новости, что исходя из статистики продаж за последние семь дней, в лидерах оказались именно пляжные направления: 32% бронирований пришлось на Турцию, 14% — на Грецию, около 11% — на российские курорты, еще порядка 40% — на другие теплые страны (Кипр, Испания, Таиланд, Тунис, Болгария, Доминиканская республика, Мальдивы).

"Практически все продажи за последние семь дней – это пляжные направления, лидером которых является безвизовая Турция. Связано ли это с тем, что в Москве нет лета, мы можем лишь предполагать. На наш взгляд, отчасти это сыграло свою роль. Недаром поток российских туристов в Турцию в июне на 30% превысил аналогичный показатель 2015 года", — отметили в компании.

Как заявляют в сервисе Aviasales, этим летом интерес к тёплым странам у россиян значительно вырос в принципе. Больше всего увеличился спрос на Турцию: рост бронирований авиабилетов составил 57% в июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В популярности прибавили Эмираты (на 52%), Грузия (на 47%), Болгария (на 44%), Греция (на 42%), Испания (на 42%), Италия (на 37%) и Израиль (на 31%). Среди причин такого всплеска интереса к иностранным направлениям эксперты компании называют не только погодные условия, но и укрепление валютного курса, а также снижение стоимости перелета.

Быстрее всего найти подходящие туры за границу можно на безвизовых направлениях: Турция, Черногория, Кипр (оформляется про-виза). Именно эти страны, в первую очередь, и рекомендуют ведущие туроператоры. "Быстрое подтверждение и недолгий перелет благоприятствуют отдыху по концепции last minute", — отмечают, частности, в компании "Библио-Глобус".

Туристы на пляже на побережье Черного моря в Болгарии

Туры стали чаще бронировать в последний момент

"Логично предположить, что холода и дожди стимулируют отечественных туристов больше отправляться в "спонтанные" отпуска или короткие сити-брейки в теплые заграничные и родные края, в том числе и на курорты Краснодарского края, куда в июле наконец-то пришла жара. По оценке ведущих участников рынков, туров last minute стало больше. Связано это с погодным фактором или нет, однозначно никто из опрошенных туроператоров не подтвердил", — констатируют эксперты.

"Бронирований туров на близкие даты стало больше. Особым спросом отмечаются такие направления, как Россия, Кипр, Турция, Греция. Так, например, июнь в Сочи показал высокий уровень продаж, июль также пользуется большим спросом, несмотря на то, что традиционно наиболее востребованным месяцем на данном направлении был август. Это еще раз подтверждает тот факт, что в связи с холодным летом туристы стараются не откладывать свои поездки", — рассказали в пресс-службе туроператора "Библио-Глобус".

В "НТК Интурист" также фиксируют рост бронирований "горящих" туров, однако не склонны связывать это именно с погодными условиями.

"Наибольшая активность заметна на туры в Турцию, курорты Краснодарского края и Крым, но не думаем, что это связано с нашими метеоусловиями. Основная часть туров была забронирована по акции раннего бронирования, поскольку это наиболее выгодный вариант и к тому же возможность попасть в наиболее популярные отели, которые в разгар сезона очень часто встают на stop. Но есть, конечно же, и такая часть туристов, которая привыкла и любит бронироваться last minute", — говорят в пресс-службе туроператора.

В "НТК Интурист" отмечают, что в этом году активен спрос на короткие туры в Чехию и Италию.

О том, что россияне стали чаще летать в короткие путешествия, говорит и статистика Aviasales. По данным компании, если в прошлом июне в поездки от 1 до 4 дней отправлялся 31% туристов, то в июне 2017 года — 34%. Для недолгих вояжей наши соотечественники выбирают как российские курорты (Крым, Сочи, Анапа, Минеральные Воды), так и зарубежные направления (Ереван, Бургас, Тбилиси, Баку, Тиват, Барселона).