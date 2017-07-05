Обзор зарубежных СМИ: Что осталось от сочинской Олимпиады, как грузины отнимут Украину

Что осталось от сочинской Олимпиады

«В каком состоянии спортивные объекты, построенные в Сочи к зимней олимпиаде 2014 года?» – задается вопросом немецкое издание Der Spiegel . И тут же отвечает: «В хорошем».

Издание пишет, что спортивные объекты активно используются. Так, на стадионе «Фишт» проводились матчи Кубка конфедераций, а в следующем году он примет Чемпионат мира по футболу. Горнолыжный курорт «Роза Хутор» очень популярен среди российских туристов. Среди прочих соревнований в Сочи издание также отмечает ежегодные гонки «Формулы-1».

Северокорейская МБР могла бы долететь до Аляски

В США считают, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, способную долететь до Аляски. Об этом сообщает Fox News

Уточняется, что после запуска из северокорейской провинции ракета пролетела более 930 км за 37 минут, достигнув высоты 1,5 тыс. км. Это самый дальний полет для северокорейских ракет. По мнению экспертов, ракета была «двухступенчатой» и могла проделать путь как минимум в 5,6 тыс. км, долетев, таким образом, до Аляски.

Как Путин пугал Меркель собакой

USA Today напоминает, как российский президент Владимир Путин, известный своей любовью к животным, около 10 лет назад привел лабрадора Кони на встречу с Ангелой Меркель. При этом Меркель с детства боится собак. Однако у политиков есть и другие причины не ладить, говорится в статье.

Так, по мнению политологов, Россия перестает быть для Германии партнером. «Когда вы посмотрите на список проблем, которые разъединяют Германию и Россию в наши дни, то увидите, что он длинный-предлинный», – сказал Майкл Бренинг, политический аналитик. Стефан Корнелиус, журналист и автор биографии Меркель, называет ее и Путина «самой странной политической парой современности»: хотя у них много общего в биографии, политические идеалы практически полярны.

Саакашвили: грузины заберут Украину у Порошенко и отдадут украинцам

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что грузины отберут Украину у президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана . Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет «Обозреватель»

Так он прокомментировал заявление нардепа Евгения Дейдея, который заявил, что боролся в Одессе с грузинской мафией. В то же время, по словам Саакашвили, грузины на Украине «пытаются остановить грабеж украинцев». «Возмущайтесь на здоровье, только корыто ваше мы прикроем, а Украину заберем у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернем обычным, настрадавшимся украинцам. Україно, час перемагати!» – заявил Саакашвили.

Сотрудники Госдепа усомнились в компетентности Трампа и Тиллерсона

Уточняется, что такие выводы содержатся в докладе консалтинговой фирмы, который был подготовлен для Тиллерсона в преддверии реорганизации Госдепа из-за сокращения бюджета. В рамках исследования были опрошены 35 тыс. сотрудников двух ведомств, недовольных процессом организации работы. Прежде всего, служащие USAID беспокоятся из-за запланированных властями масштабных преобразований в структуре Госдепартамента.