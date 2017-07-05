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Газета.Ru

Дело о крушении MH17 планируется рассматривать в Нидерландах

Дело о крушении MH17 на востоке Украины планируется рассмотреть в суде Нидерландов, передает NOS.
Сообщается, что данное решение было принято представителями стран, принимающих участие в расследовании - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии.
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Отмечается, что расследование дела продолжается.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Лавров прокомментировал данные Bellingcat о крушении MH17.
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