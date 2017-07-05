Дело о крушении MH17 планируется рассматривать в Нидерландах

Дело о крушении MH17 на востоке Украины планируется рассмотреть в суде Нидерландов, передает NOS.



Сообщается, что данное решение было принято представителями стран, принимающих участие в расследовании - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии.