Москвичей попросили не пользоваться метро

Замглавы Московского метрополитена по стратегическому развитию Роман Латыпов заявил, что в подземке стали появляться таблички с просьбой к пассажирам отказаться от поездок в часы пик. Об этом сообщает РИА Новости.

Латыпов рассказал, что на станциях уже развесили плакаты с указанием пиковой загрузки поездов. Пассажирам предлагается самостоятельное рассчитать, когда именно им лучше воспользоваться метро.

По его словам, в некоторых метрополитенах мира ввели повышенную плату за проезд в часы пик, что привело к снижению пассажиропотока. Такая система, в частности, действует в Лондоне.

Ранее заммэра Максим Ликсутов сообщил, что тарифы на проезд в столичном общественном транспорте в этом году меняться не будут.

Стоимость проезда на 2018 год пока не определена. По данным Ликсутова, тарифы на московский транспорт растут намного ниже инфляции.