Тиллерсон заявил о намерениях предпринять жесткие меры в отношении КНДР

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон решительно осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР и намерены предпринять более жесткие меры в отношении Северной Кореи на площадке СБ ООН

"Соединенные Штаты решительно осуждают запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Испытание МБР представляет собой новую эскалацию угрозы для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров в регионе и в мире", - сказал Тиллерсон.

По словам госсекретаря, для остановки "глобальной угрозы" необходимы "глобальные действия".

Новость дополняется.